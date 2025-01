Beyond Two Souls erhält eine TV-Adaption oder wie man es auch nennen könnte: Der interaktive Film wird zu einer stinknormalen Serie mit chaotischem Erzählstrang

Elliot Page, die in Beyond Two Souls die Protagonistin spielte, produziert nun eine TV-Serie zu Quantic Dreams Action-Adventure. Ursprünglich erschien das Spiel im Jahr 2013 - was inzwischen auch schon gute zwölf Jahre her ist. Neben Elliot Page spielte auch der bekannte Schauspieler Willem Dafoe eine Hauptrolle in diesem Titel, der schon fast einem interaktiven Film gleicht.

Beyond Two Souls Genre: Action-Adventure

Plattform: PS4, PC

Release: 1. Oktober 2013

Entwickler / Publisher: Quantic Dream / Quantic Dream

Beyond Two Souls erhält eine TV-Adaption

Beyond Two Souls soll also eine Serienadaption erhalten. Produziert wird das Ganze laut Deadline von Pageboy Productions, der Produktionsfirma von Elliot Page. Die Serie wird die nichtlineare Erzählweise des psychologischen Action-Thrillers aufnehmen.

Worum geht es in Beyond Two Souls? Wir begleiten die Hauptfigur Jodie Holmes von ihrem achten bis zu ihrem 23. Lebensjahr. Die Geschichte spielt sich in einem unsortierten Zeitstrahl ab und zeigt, wie Jodie mit ihren übernatürlichen Kräften durch das Leben geht. Diese besitzt das Mädchen, da sie seit ihrer Geburt mit einem mysteriösen Wesen namens Aiden verbunden ist.

In unserem Test zu Beyond Two Souls heißt es: "Einige Stellen im Spiel sind hervorragend umgesetzt und zeigen ein Potenzial, das in längeren, aber dafür weniger Episoden besser funktionieren würde. Auch wenn man Willem Dafoes ungenutztes Talent fast schon als Verbrechen bezeichnen könnte, gewinnt allen voran Ellen Page meinen höchsten Respekt. Ohne ihre hervorragende Leistung hätten viele Stellen nicht annähernd ihre Wirkung erzielt."

"Ich persönlich sehe Beyond: Two Souls im Nachhinein als eine interessante Erfahrung, durch die ich mich bereichert fühle. Doch es gibt zu viele Probleme, über die man dafür hinwegsehen muss."

Mit 70 Punkten muss sich das Spiel auf Metacritic zufriedengeben. Gute 8.1 Punkte gibt es von den Nutzern. Schlecht ist das Spiel also nicht unbedingt, es ist nur nicht jedermanns Sache.

Wird eine Serie dieselben Probleme mitbringen und ebenso gewöhnungsbedürftig wie chaotisch aufgebaut sein? Und kann ein Film- oder Serienformat ein Quick-Time-Event-basiertes Spiel wirklich bereichern? Wann wir die Erstausstrahlung erwarten können, steht bisher nicht fest. Wir müssen also abwarten, was die Serie für uns bereithalten wird.