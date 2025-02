BioWare: Neuer Bericht deutet deutliche Einschränkungen an, Studio angeblich nur noch halb so groß - Beschäftigte wurden anscheinend überrascht

Nachdem BioWare zuletzt Umstrukturierungen nach der Veröffentlichung von Dragon Age: The Veilguard bestätigt hat, ist das Studio neuesten Berichten zufolge nur noch halb so groß.

Electronic Arts hatte die Entscheidung getroffen, einige Beschäftigte zu anderen Studios des Publishers zu verteilen, es wurden allerdings auch Stellen gestrichen.

Überraschende Ansage

Einem aktuellen Bericht von Bloomberg zufolge wurden Beschäftigte von Electronic Arts' Vorhaben in dieser Woche überrascht. Demnach waren diese bisher in dem Glauben, dass sie nur temporär bei anderen EA-Studios aushelfen sollten, was aber vielmehr eine permanente Maßnahme sein soll.

Zu den neuen Projekten, bei denen die transferierten Beschäftigten aushelfen sollen, zählen demnach Skate und Iron Man. Da Mass Effect 5 weiterhin nicht in voller Produktion ist, benötigte man auch nicht ein volles Team dahinter.

Wie gesagt, wurden die Beschäftigten laut eigener Aussage erst in dieser Woche darüber informiert, dass sie nicht mehr bei BioWare arbeiten. Wenn sie das zukünftig wieder tun möchten, müssten sie sich zuerst auf offene Stellen bewerben.

Während BioWare laut Bloomberg im Jahr 2023 mehr als 200 Leute beschäftigte, seien es aktuell weniger als 100. Derzeit kümmert sich ein von Mass Effect-Veteranen geleitetes Team darüber, die Entwicklung von Mass Effect 5 voranzutreiben. Wenn das Spiel in die volle Produktion geht, dürfte vermutlich auch das Team wieder größer werden.

"Nach der Veröffentlichung von Dragon Age: The Veilguard entwickelt nun ein Kernteam von BioWare das nächste Mass Effect-Spiel unter der Leitung von Veteranen der ursprünglichen Trilogie, darunter Mike Gamble, Preston Watamaniuk, Derek Watts, Parrish Ley und andere", schrieb BioWares General Manager Gary McKay vor wenigen Tagen. "[…] Wir nutzen diese Gelegenheit zwischen den vollen Entwicklungszyklen, um unsere Arbeitsweise bei BioWare neu zu gestalten."

"In diesem Stadium der Entwicklung benötigen wir nicht die Unterstützung des gesamten Studios. Wir haben unglaubliche Talente hier bei BioWare, und deshalb haben wir in den letzten Monaten fleißig daran gearbeitet, viele unserer Kollegen mit anderen Teams bei EA zusammenzubringen, die offene Stellen hatten, die gut zu ihnen passten."

Das Ende 2024 veröffentlichte Dragon Age: The Veilguard blieb - ebenso wie EA Sports FC 25 - hinter den Erwartungen von Publisher EA zurück.