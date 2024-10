Hisense Gaming TV mit 4K, 144 Hz, HDMI 2.1, VRR, HDR10+, Dolby Vision IQ bis 20 % Rabatt bei Amazon Prime Day

Die Amazon Prime Days laufen gerade und auch bei dieser Aktion gibt es auch wieder ein paar interessante Angebote für Gaming-TVs. Einer davon ist ein altbekanntes und beliebtes Modell, nämlich die 2024er-Version des Hisense E7NQ Pro. Die Baureihe gibt es in allen gängigen Größen von 55 Zoll (ca. 140 Zentimeter) bis riesige 100 Zoll (ca. 254 Zentimeter), im Fall der Prime Day-Angebote ist aber vor allem der Hisense 55E7NQ Pro interessant, denn hier könnt ihr tatsächlich ein Schnäppchen schlagen. Bislang bewegte sich der 55E7NQ Pro zwischen rund 490 € und 540 € Straßenpreis, bei den Prime Days bekommt ihr ihn nun für 435,24 € (inklusive Lieferung + die Kosten für ein Prime-Abo) - das ist immerhin ein Rabatt von 11 % bis 19 %.

Etwas günstiger ist auch der deutlich größere 85-Zöller Hisense 85E7NQ Pro zu haben, für den in den letzten Wochen durchschnittlich 1.580 € aufgerufen wurden. Bei den Prime Days ist er jetzt für 1.518,90 € zu haben (inklusive Lieferung + die Kosten für ein Prime-Abo), was einer Ersparnis von rund 4 % gleichkommt. Wenn ihr lieber die 65 Zoll (ca. 165 Zentimeter) oder 75 Zoll (ca. 191 cm) des E7NQ Pro haben wollt: Die gibt’s bei Alza.de am günstigsten.

Bleibt noch die Frage zu klären, was man für sein Geld bekommt. In den 55", 85" und 100" Geräten arbeiten VA-Panels, im 65" und 75" sind es IPS-ADS Panels, die alle 4K UHD Auflösung mit Quantum Dot Technologie, 10 Bit (8 Bit + FRC) und HDR 10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ bei 400 cd/m² Helligkeit (aka Nits) liefern – das ist zwar nicht gerade der berauschendste Helligkeitswert, in dieser Preisklasse aber üblich.

Besonders fürs Gaming interessant sind die zwei HDMI 2.1 Anschlüsse mit 120 Hz nativ (144Hz im Game Mode Pro) mit VRR, HFR und ALLM. Die Reaktionszeit liegt bei 8 Millisekunden und der Input-Lag bei 14,3 Millisekunden beim 55 Zöller, 11 ms beim 65- und 75-Zöller und 9,8 ms beim 85- und 100-Zöller. Anschlusstechnisch gibt es einen Tripple Tuner, je 1x USB 2.0 und USB 3.0, 1x RJ 45 Ethernet, 2x HDMI 2.0, 2x HDMI 2.1, Sat-In (F-Typ), 1x AV (3,5 mm), 1x SPDIF Out, 1x 3,5 mm Klinke Out, 1x Antenne und ein CI+ Modul 1.4. W-LAN bis zum Standard 802.11ac und Bluetooth 5.2 sind auch dabei und das Betriebssystem VIDAA U7.6 bietet alle gängigen Smart-TV-Funktionen.