Solltet ihr die Konsolen-Version von Black Desert spielen, dann erwartet euch in der nächsten Erweiterung ein Aufeinandertreffen von extremen Wetterverhältnissen. Der entspannte, virtuelle Sommerurlaub wird nämlich vom 'Berg des Ewigen Winters' unterbrochen. So heißen die neuen Inhalte, die am 7. August 2024 für Black Desert Console veröffentlicht werden. Ihr werdet hier nicht nur die Geheimnisse der schneebedeckten Gebiete erkunden, sondern auch neue Verbündete, Rivalen, Monsterzonen und eine Menge neuer Aktivitäten, darunter neue herausfordernde Bosskämpfe, warten auf euch. Weitere Inhalte der neuen Erweiterung seht ihr im obigen Trailer.