Black Friday bei Herman Miller: High-End-Gaming-Stühle mit 450 Euro Rabatt

Wie jedes Jahr gibt es die beliebten und teuren Gaming-Stühle von Herman Miller im Angebot. Aktuell gibt es satte 25 Prozent auf alle Gaming-Produkte des Herstellers. Darunter auch der Embody Gaming-Stuhl sowie die Modelle, Vantum, Aeron und Sayl in der Gaming-Variante. Außerdem reduziert Herman Miller den Nevi Gaming-Schreibtisch sowie seine LED-Röhren.

Die besten Gaming-Stühle am Black Friday

Die Stühle sind qualitativ sehr hochwertig, schick und ergonomisch. Daher kosten sie auch eine gute Stange Geld. Da lohnt sich ein Rabatt mit 25 Prozent besonders, denn ihr spart damit bis zu 450 Euro.

Bei allen Produkten gibt es eine Garantie von bis zu zehn Jahren, kostenlosen Versand und eine problemlose Rückgabe innerhalb der ersten 14 Tage. Für Sitzmöbel und Schreibtische müsst ihr für die Rücksendung allerdings 59 Euro bezahlen.

Einer der wohl beliebtesten Stühle in dieser Aktionsliste ist der Embody. Die Gaming-Version wurde zusammen mit Logitech entworfen und bietet ein weicheres Sitzpolster. Im Gegensatz zu vielen anderen Stühlen unterstützt der Embody ein aktives Sitzen, bietet also die Möglichkeit, euch auch beim Sitzen viele verschiedene Körperhaltungen einzunehmen und sich immer wieder zu bewegen. Der Kühlschaum in Bezug verhindert Hitzestau, während die Netzstruktur der Lehne eine Gleichmäßige Druckverteilung sowie eine gute Durchblutunbg fördert. Viele Funktionen dieses High-End-Stuhls sind individuell anpassbar, und es gibt ein paar schicke Farbkombinationen.

Das fast genaue Gegenteil dieses Modells ist der Aeron. Dieser schwarze Stuhl mit Büro-Optik. Der Stuhl besitzt ein atmungsaktives Material, Vorwärtsneigung und jede Menge ergonomischer Funktionen. Der Aeron ist dafür da, eure optimale Sitzhaltung zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass ihr sie beibehaltet. So frei wie im Embody könnt ihr euch hier nicht bewegen, dafür kommt ihr nur schwer in Versuchung, euch viel zu tief in den Stuhl sinken zu lassen und in die Shrimp-Haltung zu verfallen. Zudem könnt ihr den Stuhl perfekt an eure Bedürfnisse anpassen.

Eine günstige Option ist der Sayl. Dieser Stuhl besitzt die wohl verrückteste Rückenlehne, die mich immer an ein Fischernetz erinnert, und die wohl wildesten Farben. Knallgrün, Lila, Türkis und mehr stehen euch hier zur Verfügung. Zudem erhaltet ihr hier einen perfekten Kompromiss aus Unterstützung und Bewegungsfreiheit. Und der Preis bleibt sogar ohne Black-Friday-Angebot dreistellig.