Black Friday Deal: SteelSeries-Headset mit austauschbaren Akkus 120 Euro billiger

Ihr wollt ein richtig gutes Headset haben? Dann lohnt sich dieser Black Friday besonders für euch, denn ihr erhaltet das SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless, Over-ear Gaming-Headset mit einem ordentlichen Rabatt. Diese mehrfach ausgezeichneten Kopfhörer umschließen auch meine Ohren jeden Tag auf der Arbeit und beim Zocken. Bei Saturn spart ihr zum Black Friday 120 Euro im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers.

Eines der besten Gaming-Headsets im Angebot

Guter Klang für Musik, Gaming und mehr. Das erhaltet ihr mit dem SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless. Laut der offiziellen Website soll sogar der berühmte E-Sport-Profi Faker das Headset bei seinen Spielen getragen haben.

Bei Saturn erhaltet ihr das SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless für nur 259 Euro statt den ursprünglichen 379,99 Euro.

Was bietet das SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless? Nun, zunächst einmal gibt es eine aktive Geräuschunterdrückung. Das Headset passt den Sound sogar automatisch an die Dinge an, die um euch herum geschehen. Ihr könnt auch Umgebungsgeräusche völlig hindurchlassen. Eure Wahl.

Für den Klang gibt es einen Neodym-Magnettreiber auf die Ohren, der einen Frequenzbereich von bis zu 40 kHz abdeckt. Auch 360 Spatial Audio ist an Bord und auch Tempest 3D-Audio für die PS5. Beim Gaming sorgt SteelSeries dann auch noch für hervorgehobene Schritte, Nachladegeräusche und mehr.

Mit dem GameDAC könnt ihr dann noch Einstellungen vornehmen, den Equalizer nutzen, zwischen Audioprofilen wechseln und so für jedes Spiel den perfekten Sound finden. Das wohl praktischste Feature des Headsets sind die austauschbaren Akkus. Einen habt ihr in den Kopfhörern, während ihr den anderen entspannt im GameDAC laden könnt. Der Tausch ist simpel, bei mir ist der Wechsel etwa alle zwei Tage fällig, wenn ich an beiden Tagen arbeite und zocke.

Ihr könnt die Kopfhörer mit 2,4 GHz nutzen oder mit Bluetooth verbinden. Zudem könnt ihr es an den PC, die PS5, Nintendo Switch, Smartphone und Mac - und das sogar an zwei Geräten gleichzeitig. Hier geht es zum Test von Alex, der das Headset ebenfalls noch häufig trägt.