Black Friday: Die 10 besten Angebote für PS5 und PS4 für weniger als 10 Euro im PS Store.

Auch im PlayStation Store haben die Black-Friday-Angebote begonnen und ihr könnt bei vielen Spielen für PlayStation 5 und PlayStation 4 Geld sparen.

Die Black-Friday-Angebote im PlayStation Store laufen bis zum 29. November 2022 um 0:59 Uhr und wir präsentieren euch hier eine kleine Auswahl mit den besten Angeboten.

Fangen wir erst einmal mit weniger als 10 Euro an. In dieser Preiskategorie bekommt ihr zum Beispiel das viel gelobte und mit vielen Auszeichnungen bedachte The Last of Us 2 für 9,99 Euro. Wenn ihr gerne schleicht (es gibt aber auch andere Methoden), könnt ihr euch an Dishonored 2 versuchen, das ihr günstige 3,99 Euro abstauben könnt.

In Dishonored 2 könnt viel schleichen, wenn ihr möchtet.

Need for Speed Hot Pursuit ist zwar grundsätzlich schon einige Jahre alt, als Remaster für 3,99 Euro aber noch einmal oder erstmals einen Blick wert. Auch Doom (die 2016er Version) hat schon einige Jahre auf dem Buckel, aber wenn ihr es noch nicht gespielt habt, macht ihr für 4,99 Euro definitiv nichts falsch. Für ebenfalls 4,99 Euro ist The Evil Within zu haben, in dem ihr es mit der Angst zu tun bekommt. Es sei denn, ein wenig Horror macht euch nicht viel aus, dann werdet ihr wohl nicht viel Angst verspüren. Eine gute Ergänzung zu den Witcher-Spielen ist Thronebreaker: The Witcher Tales, eine Mischung aus Erkundung und Kartenspiel. Hier könnt ihr für 5,99 Euro zuschlagen.

Doom ist eine FPS-Ballerei in ihrer reinsten Form.

Wer ordentlich ballern möchte, kann das in Wolfenstein 2: The New Colossus tun. Zum Preis von 5,99 Euro ein echter No Brainer für Fans von Ego-Shootern. Rund um den Mond fliegt ihr wiederum auf der Raumstation Talos 1 in Prey. 7,49 Euro kostet euch der Trip dorthin und ihr müsst herausfinden, was genau dort bei einem Experiment schiefgelaufen ist.

Auf die Jagd nach Geistern begebt ihr euch in Ghostbusters: The Video Game Remastered. Kostet euch 7,49 Euro und ist eine überaus gelungene neue Geisterjäger-Geschichte mit den Original-Geisterjägern, wie ihr sie aus dem Kino kennt. Wer es lieber strategisch mag, begibt sich für 8,99 Euro in Civilization 6 auf die Spuren der Menschheitsgeschichte und schreibt seine eigene Geschichte. In dieses Spiel könnt ihr viele, viele Spielrunden versenken, das nur als kleine Warnung.