Black Friday im PSN Store: Bis zu 75 Prozent Rabatt auf Blockbuster und Klassiker!

Der PlayStation Store bietet aktuell eine riesige Rabattaktion mit über 1.500 reduzierten Titeln und Add-ons. Spieler können bis zu 96 Prozent sparen, darunter Blockbuster, Klassiker und zahlreiche Zusatzinhalte.

Waschechte Blockbuster im Sale

Marvel’s Spider-Man 2 ist in actiongeladenes Abenteuer, in dem Spieler als Peter Parker und Miles Morales New York City vor neuen Bedrohungen schützen und dabei die einzigartigen Superheldenfähigkeiten der beiden Spider-Men nutzen. Aktuell ist das Spiel für das Spiel für 49,59 Euro erhältlich – mit einem Rabatt von 38 Prozent.

Das kürzlich veröffentliche Silent Hill 2 findet ihr auch im Sale. Das beliebte Survival-Horror-Spiel, das Spieler in die düstere Stadt Silent Hill führt, wo sie als James Sunderland auf der Suche nach seiner verstorbenen Frau seltsame und verstörende Ereignisse erleben, während sie sich gegen psychologische und physische Bedrohungen zur Wehr setzen. Aktuell ist Silent Hill 2 für 55,99 Euro erhältlich– mit einem Rabatt von 20 Prozent.

Final Fantasy 7 Rebirth ist das Rollenspiel, das in diesem Jahr ganze vier Golden Joystick Awards abgeräumt hat und die Fortsetzung des „Final Fantasy 7 Remakes“ darstellt. Das Abenteuer von Cloud Strife und seinen Gefährten geht in einer riesigen Open-World weiter, während sie sich gegen die gefährliche Shinra Corporation und Sephiroth stellen, der versucht, die Welt in den Untergang zu stürzen. Aktuell ist FF 7 Rebirth für 47.99 Euro erhältlich – mit einem Rabatt von 40 Prozent.

Hier sind noch weitere Highlights aus dem PlayStation Store:

God of War Ragnarök – 39,99 Euro (50 Prozent)

– 39,99 Euro (50 Prozent) Baldur’s Gate 3 –55,99 Euro (20 Prozent)

–55,99 Euro (20 Prozent) NBA 2K25 All-Star Edition – 44,99 Euro (55 Prozent)

– 44,99 Euro (55 Prozent) Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – 45,49 Euro (35 Prozent)

– 45,49 Euro (35 Prozent) Stellar Blade – 59,99 Euro (25 Prozent)

– 59,99 Euro (25 Prozent) Sea of Thieves – 23,99 Euro (40 Prozent)

– 23,99 Euro (40 Prozent) Rise of the Ronin – 49,59 Euro (38 Prozent)

– 49,59 Euro (38 Prozent) The Last of Us Part 2 Remastered – 39,99 Euro (20 Prozent)

– 39,99 Euro (20 Prozent) Helldivers 2 – 31,99 Euro (20 Prozent)

– 31,99 Euro (20 Prozent) Dragon’s Dogma 2 Deluxe Edition – 49,29 Euro (42 Prozent)

– 49,29 Euro (42 Prozent) Warhammer 40,000: Space Marine 2 – 55,99 Euro (20 Prozent)

– 55,99 Euro (20 Prozent) Assassin’s Creed Valhalla Ragnarök Edition – 24,99 Euro (75 Prozent)

– 59,99 Euro (25 Prozent) Rise of the Ronin Digital Deluxe Edition – 59,39 Euro (34 Prozent)

– 59,39 Euro (34 Prozent) Star Wars Outlaws Gold-Edition – 89,99 Euro (25 Prozent)

– 89,99 Euro (25 Prozent) Astro Bot Digital Deluxe Edition – 69,59 Euro (13 Prozent)

– 69,59 Euro (13 Prozent) Final Fantasy 7 Remake & Rebirth Doppelpack – 65,99 Euro (40 Prozent)

– 65,99 Euro (40 Prozent) Final Fantasy 7 Remake & Rebirth Digital Deluxe Doppelpack – 77,99 Euro (40 Prozent)

– 77,99 Euro (40 Prozent) Metaphor: ReFantazio – 52,49 Euro (25 Prozent)

– 52,49 Euro (25 Prozent) Star Wars Outlaws Ultimate Edition – 104,99 Euro (25 Prozent)

– 104,99 Euro (25 Prozent) Undisputed – 47,99 Euro (20 Prozent)

– 47,99 Euro (20 Prozent) Star Wars Outlaws – 59,99 Euro (25 Prozent)

– 59,99 Euro (25 Prozent) Grounded PS4 & PS5 – 23,99 Euro (40 Prozent)

– 23,99 Euro (40 Prozent) NBA 2K25 Standard Edition – 35,99 Euro (55 Prozent)

Der PSN Store bietet euch dieses Jahr am Black Friday eure Lieblingstitel zu einem vergünstigten Preis an. Solltet ihr also nach einem guten Schnäppchen suchen, solltet ihr zugreifen.