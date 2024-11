Black Friday in der EA App - Ihr könnt eurer Sims 4 mal so richtig mit Schnäppchen erweitern

Der Black Friday Sale ist nun auch in der EA App angekommen. Simmer können sich freuen, denn es gibt einige Sims 4-Pakete zu einem reduzierten Preis. Aber auch Fans von Star Wars und EA Sports können bei diesem Sale zuschlagen.

Erweiterungspacks

Bei Erweiterungspacks könnt ihr bis zu 60 Prozent sparen.

Zum Beispiel auf das Paket Ab in die Uni: Schickt eure Sims an die Uni, lasst sie Kurse belegen und Studentenverbindungen beitreten. Zusätzlich gibt es in dem Paket ein Fahrrad, mit dem eure Sims durch die Gegend düsen können. Das Paket bietet auch zwei neue Karrieren. Aktuell ist das Erweiterungspaket für 15,99 Euro erhältlich und hat einen Rabatt von 60 Prozent.

Seid ihr vielleicht doch eher ein Wildfang als eine Leseratte? Dann könnt ihr beim Erweiterungspack Pferderanch zuschlagen. Ob ihr euch eine riesige Pferderanch mit Stallungen und Koppeln gönnt oder eurem Pferd in einem kleineren Stall ein gemütliches Zuhause schafft, ist euch überlassen. Doch Pferde sind nicht alles, was diese Erweiterung zu bieten hat. Auch die süßen Zicklein sind einen Blick in dieses Paket wert. Aktuell findet ihr dieses Erweiterungspaket für 19,99 Euro mit einem Rabatt von 50 Prozent in der EA App.

Weitere Erweiterungspacks im Sale:

Verliebt für 29,99 Euro (-25 Prozent)

Zu Vermieten für 24,79 Euro (-38 Prozent)

Zusammen wachsen für 19,99 Euro (-50 Prozent)

Highschool-Jahre für 19,99 Euro (-50 Prozent)

Nachhaltig leben für 15,99 Euro (-60 Prozent)

Zeit für Freunde für 15,99 Euro (-60 Prozent)

Landhaus-Leben für 19,99 Euro (-50 Prozent)

Ab ins Schneeparadies für 15,99 Euro (-60 Prozent)

Inselleben für 15,99 Euro (-60 Prozent)

Werde berühmt für 15,99 Euro (-60 Prozent)

Jahreszeiten für 15,99 Euro (-60 Prozent)

Hunde & Katzen für 15,99 Euro (-60 Prozent)

Großstadtleben für 15,99 Euro (-60 Prozent)

An die Arbeit! für 15,99 Euro (-60 Prozent)

Gameplay-Packs

Auch bei den Gameplay-Packs könnt ihr sparen. Alle Packs sind 30 Prozent günstiger und kosten jetzt 13,99 Euro.

Zum Beispiel das Gameplay-Pack StrangerVille: Dieses Paket führt eure Sims in die merkwürdige Stadt StrangerVille, in der eine seltsame Krankheit ihr Unwesen treibt. Untersucht den Ort und die Hintergründe der Krankheit oder werdet Teil einer neuen Karriere beim Militär.

Oder sucht ihr nach Erholung? Dann lasst eure Sims mit dem Wellness-Pack entspannen. Ob Massagen, Yoga oder Pediküre – hier findet jeder Sim seine innere Mitte.

Weitere Gameplay-Packs im Sale:

Meine Hochzeitsgeschichten

Traumhaftes Innendesign

Star Wars Reise nach Batuu

Elternfreuden

Gaumenfreuden

Outdoor-Leben

Werwölfe

Reich der Magie

Dschungelabenteuer

Vampire

Accessoires-Packs

Wenn ihr nach kleinen Veränderungen in Sims 4 sucht, dann sind Accessoires-Packs genau das Richtige. Auch diese sind im Sale.

Zum Beispiel Kristallkreationen: Eure Sims können Kristalle suchen und daraus Deko und Schmuckstücke erstellen. Einige Kristalle haben sogar spezielle Fähigkeiten. Aktuell ist das Pack für 7,99 Euro mit einem Rabatt von 20 Prozent erhältlich.

Oder Paranormale Phänomene: Eure Sims können paranormale Ermittler werden, verfluchte Anwesen besuchen und Geister besänftigen. Aktuell ist das Pack für 6,99 Euro mit einem Rabatt von 30 Prozent erhältlich.

Weitere Accessoires-Packs:

Lukrative Hobbyküche für 7,99 Euro (-20 Prozent)

Schick mit Strick für 6,99 Euro (-30 Prozent)

Tiny Houses für 6,99 Euro (-30 Prozent)

Moschino für 6,99 Euro (-30 Prozent)

Waschtag für 6,99 Euro (-30 Prozent)

Kleinkind für 6,99 Euro (-30 Prozent)

Fitness für 6,99 Euro (-30 Prozent)

Bowling-Abend für 6,99 Euro (-30 Prozent)

Vintage Glamour für 6,99 Euro (-30 Prozent)

Kinderzimmer für 6,99 Euro (-30 Prozent)

Heimkino für 6,99 Euro (-30 Prozent)

Grusel für 6,99 Euro (-30 Prozent)

Coole Küche für 6,99 Euro (-30 Prozent)

Sonnenterrassen für 6,99 Euro (-30 Prozent)

Mein erstes Haustier für 6,99 Euro (-30 Prozent)

Gartenspaß für 6,99 Euro (-30 Prozent)

Romantischer Garten für 6,99 Euro (-30 Prozent)

Luxus-Party für 6,99 Euro (-30 Prozent)

Solltet ihr kein großer Sims-Fans sein, hat EA auch andere Spiele reduziert: