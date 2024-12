Black Myth Wukong: Der PS5 Pro-Patch geht nicht weit genug

Game Science' Action-Rollenspiel Black Myth: Wukong beeindruckt weiterhin mit seiner technischen Präsentation, hat aber seit dem Launch einige bedeutende Änderungen erfahren, insbesondere mit dem neuesten Patch und der PS5-Pro-Unterstützung. Das Spiel bietet nun zum Beispiel einen Schärferegler, der Spielerinnen und Spielern mehr Kontrolle über die Bilddarstellung gibt.

In seiner Analyse hat Digital Foundry festgestellt, dass die visuelle Qualität sich durch den Einsatz von PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) auf der PS5 Pro deutlich verbessert hat, insbesondere in den Quality- und Balance-Modi, während die Performance insgesamt stabiler geworden ist. Allerdings bleibt Frame Generation im Performance-Modus eine fragwürdige Entscheidung, da sie den Input Lag erhöht und nicht ideal für ein actionreiches Spiel ist.

Der Performance-Modus als Schwachpunkt

Die visuell auffälligsten Änderungen betreffen demnach die Quality- und Balance-Modi. Die interne Auflösung wurde auf etwa 1296p festgelegt, die mit PSSR auf eine 4K-ähnliche Darstellung hochskaliert wird. Diese Modi liefern eine deutlich schärfere und klarere Bildqualität, insbesondere bei Bewegungen. Allerdings seien einige typische PSSR-Artefakte, wie leichtes Rauschen oder Unschärfe bei näherem Hinsehen, erkennbar. Der Quality-Modus biete zudem höhere Schattenauflösungen, während der Balance-Modus eine stabile Bildrate von 40 fps bei 120 Hz liefert, was ihn zu einer attraktiven Option für Spieler mit kompatiblen Displays macht.

Der Performance-Modus hingegen bleibt laut Digital Foundry der größte Schwachpunkt. Trotz der leistungsfähigeren Hardware der PS5 Pro setzt dieser Modus weiterhin auf Frame Generation mit einer internen Auflösung von 1080p, was zu einem ungleichmäßigen Spielerlebnis führen kann. Der Modus erreiche zwar oft 60 fps, zeige aber bei schnellen Kamerabewegungen Ruckler und Eingabeverzögerungen. Angesichts der stärkeren GPU und CPU der PS5 Pro wäre für die Technik-Experten ein nativer 60 fps-Modus ohne Frame Generation wünschenswert.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Die Änderungen am Quality-Modus umfassen weiterhin Optimierungen an der Lumen-GI-Präsentation, die stabilere Beleuchtung und weniger sichtbare Artefakte liefert. Die Bildrate im Quality-Modus ist nun auf 30 fps festgelegt, was im Vergleich zum instabilen Frame-Pacing der ursprünglichen Version eine Verbesserung darstelle. Der Balance-Modus hingegen bleibt bei seiner ungewöhnlichen 45 fps-Obergrenze für 60 Hz-Panels, was zu unregelmäßigen Frame Times führt. Bei 120 Hz biete dieser Modus jedoch eine glattere und konsistentere Darstellung.

Die PS5-Pro-Version hebt sich laut Digital Foundry durch die PSSR-Unterstützung von der Basis-PS5 ab. Sowohl im Quality- als auch im Balance-Modus werden die Bildergebnisse spürbar verbessert, wodurch sie sich von der ursprünglichen 1440p-Darstellung zu einer klareren 4K-ähnlichen Qualität entwickeln. Dennoch fehlen größere grafische Sprünge, wie zum Beispiel erweiterte Raytracing-Funktionen, was die Pro-Verbesserungen eher konservativ wirken lasse. Die Performance bleibe in den meisten Modi stabil, jedoch mit einigen Einschränkungen, insbesondere im Performance-Modus.

Insgesamt hat Black Myth: Wukong nach Angaben von Digital Foundry auf der PS5 und PS5 Pro durch den neuesten Patch bedeutende Fortschritte gemacht. Die Qualität der Bilddarstellung ist demnach auf der Pro deutlich besser, und die Stabilität der Bildraten in den Quality- und Balance-Modi mache das Spiel daher für die meisten Spielerinnen und Spieler empfehlenswert. Dennoch gebe es weiterhin fragwürdige Designentscheidungen, wie den Einsatz von Frame Generation bei 60 fps und die 45 fps-Obergrenze im Balance-Modus. Für Spieler, die Wert auf eine stabile Bildqualität und flüssiges Gameplay legen, bietet die PS5 Pro-Version klare Vorteile, auch wenn noch Raum für weitere Optimierungen bleibt.