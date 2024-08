Black Myth Wukong: Diese Karten-Mod macht die Reise nach Westen viel leichter

Die Modder-Szene hat sich Black Myth Wukong ins Visier genommen. So hat sie etwa eine Son-Goku-Mod für das Spiel von Game Science erstellt. Wem optische Veränderungen nicht zusagen, allerdings zu ein paar praktischen Tools nicht nein sagen würde, für den kommt diese Karten-Mod in Frage.

Map in Black Myth Wukong: Ja oder nein?

Black Myth Wukong geht derzeit durch die Decke. Die Spielerzahlen sind großartig, die Kritiken positiv. Doch hier und dort gibt es für den ein oder anderen Spieler sicher trotzdem eine Kleinigkeit zu verbessern. Wie wäre es etwa mit einer Karte?

Mit dem simplen Namen "Simple Map" bringt diese Mod eine große Weltkarte ins Spiel, die ihr im Vollbildmodus ansehen könnt, scrollen, zoomen, herumblättern und sogar die Kameraperspektive ändern. Weiter könnt ihr euch alle Ressourcen in der Nähe anzeigen lassen und selbstverständlich zeigt sie auch euren Standort an.

Bisher hat die Mod über 30.000 Downloads, es gibt also durchaus Spieler, die eine Karte zu schätzen wissen. Ohne Karte kann es schnell passieren, dass man panisch jeden Millimeter absucht, weil man ja eine Nebenmission verpasst haben könnte oder ihr seid wie ich und verlauft euch einfach gnadenlos. Außerdem spart ihr euch so einiges an Zeit.

Andererseits kann eine Karte auch dazu führen, dass ihr weniger selbst mitdenkt, Dinge allein nicht mehr herausfindet und die wunderschöne Umgebung nicht beachtet, weil ihr lieber auf die Karte glotzt und eurem Pfad folgt.

Seid ihr zufrieden ohne Karte und freut euch über die freie Erkundung ohne Ablenkung oder seid ihr Karten-Fans, die ihre Maß alle zwei Minuten öffnen, um möglichst effizient voranzukommen?