Black Myth Wukong: Direktor kündigt Überraschungen an - Steht DLC-Ankündigung bevor?

Black Myth: Wukong hat sich als eines der beliebtesten Spiele des Jahres etabliert. Der Mix aus beeindruckender Grafik, schnellem Gameplay und der packenden Erzählung zieht Spieler weltweit in seinen Bann. Doch neben dem bisherigen Erfolg gibt es jetzt Hinweise auf spannende zukünftige Inhalte, die für Diskussionen in der Community sorgen. Gleichzeitig wirft eine Verzögerung der Xbox-Version Fragen auf.

Game Director hat eine Nachricht an die Fans

Bei den Golden Joystick Awards konnte sich Black Myth: Wukong über die Auszeichnung als "Game of the Year" freuen. Während seiner Dankesrede richtete Game Director Feng Ji einige Worte an die Community: "Natürlich habt ihr unser Spiel vielleicht schon abgeschlossen". Er fügte hinzu: "Das ist völlig in Ordnung. Bleibt dran, denn möglicherweise erwarten euch später in diesem Jahr noch einige Überraschungen." Bereits zum Launch des Spiels wurde im FAQ von geplanten DLCs und "Nicht-pay-to-win"-Inhalten gesprochen. Bloomberg berichtete später über eine Erweiterung, die sich an FromSoftwares DLC-Strategie bei Elden Ring orientieren könnte.

Xbox-Release bleibt immer noch ohne Termin

Für Xbox-Spieler gibt es jedoch weniger gute Nachrichten. Der Release auf der Microsoft-Konsole verzögert sich weiterhin, da zusätzliche Optimierungen notwendig sind. Microsoft hat Gerüchte über eine PlayStation-Exklusivität dementiert und betont, dass die Verzögerung nicht an Plattform-Beschränkungen liege. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht jedoch noch aus. Parallel kursieren Gerüchte, dass der erste DLC möglicherweise Anfang 2025 zum chinesischen Neujahr erscheinen könnte. Doch einige in der Community hoffen, dass es vielleicht schon bei den Game Awards im Dezember einen Vorgeschmack geben wird – Jis Andeutung lässt darauf hoffen.

Fans können sich trotz der Wartezeiten auf die kommenden Entwicklungen freuen. Die Verzögerungen unterstreichen den Qualitätsanspruch der Entwickler, um das Spiel gut auf die Xbox zu optimieren. Mit einem möglichen DLC und der Xbox-Version könnte Black Myth: Wukong in den kommenden Monaten weiterhin für Begeisterung sorgen. Die Verleihung der Game Awards am 13. Dezember 2024 bleibt ein wichtiger Termin, der Antworten liefern könnte.