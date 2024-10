Black Myth Wukong: Erscheint es bald für Xbox? Altersfreigabe macht Hoffnung

Das Warten auf die Xbox-Version von Game Science' Action-Rollenspiel Black Myth: Wukong könnte bald vorbei sein.

Zumindest macht eine nun für die Xbox-Version aufgetauchte Alterseinstufung Hoffnung auf eine baldige Veröffentlichung der Umsetzung.

Black Myth Wukong: Altersfreigabe für die Xbox-Version

Beim amerikanischen Entertainment Software Rating Board (ESRB) wurde das Spiel nun für die Xbox Series X/S eingestuft.

Das könnte bedeuten, dass es bis zur Veröffentlichung der Xbox-Umsetzung nicht mehr lange dauern wird.

Black Myth: Wukong has been rated by ESRB



Black Myth: Wukong has been rated by ESRB

Xbox Series/PS5/PC pic.twitter.com/gHqY0PLo3h — HazzadorGamin, Dragon of Dojima (@HazzadorGamin) October 19, 2024

"Hierbei handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, in dem die Spieler die Rolle eines Affen übernehmen, der auf der Suche nach verschiedenen Reliquien ist", heißt es in der ESRB-Beschreibung. "Aus der Third-Person-Perspektive erkunden die Spieler eine Fantasiewelt und kämpfen im Nahkampf gegen Feinde (z. B. feindliche Mönche, mythische Monster). Die Spieler benutzen einen Stab und Zaubersprüche, um ihre Feinde zu besiegen; sie können sich auch in verschiedene Kreaturen verwandeln und zusätzliche Angriffe einsetzen (z. B. Peitschenhiebe, Blitzklinge, Feuerhiebe)."

"Die Feinde spucken Blut, wenn sie getroffen werden, und manche explodieren in Fleischbrocken, wenn sie besiegt werden. Die Kämpfe sind oft frenetisch und werden durch Aufprallgeräusche, Schmerzensschreie und Zeitlupeneffekte untermalt. In einer Handvoll Umgebungen sind große Blutflecken und Tierkadaver zu sehen; eine Sequenz zeigt eine kopflose Figur mit entblößtem Halsstumpf. In einer stilisierten Stop-Motion-Szene ist eine weibliche Figur mit teilweise entblößten Brüsten zu sehen. Das Wort 'Sh*t' ist im Spiel zu hören."

Im Juni 2024 hatte Game Science mitgeteilt, dass sich der Release der Xbox-Version verzögert, da diese noch nicht den eigenen Qualitätsstandards entspreche. Zwischenzeitlich gab es Berichte über eine mögliche Exklusivvereinbarung mit Sony, was jedoch von Microsoft nicht bestätigt wurde.

Black Myth: Wukong erschien am 20. August 2024 für PlayStation 5 und PC und entpuppte sich als großer Erfolg. Ein Xbox-Release dürfte die Verkaufszahlen sicher noch einmal um einiges ansteigen lassen.