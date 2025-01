Black Myth Wukong: Game Director dementiert, was einige Xbox-Fans vermutet hatten

Lange Zeit gab es Spekulationen darüber, dass Game Science für sein Action-Rollenspiel Black Myth: Wukong eine Exklusivvereinbarung unterzeichnet hat, weswegen es bis heute noch keine Xbox-Version gibt.

Diesen Berichten hat Feng Ji, der Game Director des Spiels, nun jedoch explizit widersprochen. Der Grund für die Verzögerung sei vielmehr die Xbox Series S.

Probleme durch die Series S

Was auch gegen einen Exklusivdeal sprach, war auch die Tatsache, dass Sony selbst das Spiel nicht in großem Maße beworben hat, wie es bei anderen Spielen mit PlayStation-Exklusivität der Fall ist.

In einem Beitrag auf der Plattform Weibo (via The Game Post) äußerte sich Ji wie folgt zu dem Thema: "Das Einzige, was fehlt, ist die die Xbox. Es fühlt sich etwas falsch an, aber mit diesen 10 GB Shared Memory ist es – ohne jahrelange Optimierungserfahung – wirklich schwer, es zum Laufen zu kriegen."

Die Xbox Series S teilt ihre 10 GB GDDR6 RAM zwischen CPU und GPU. Viele Spiele haben keine Probleme damit, allerdings hatte zum Beispiel auch Larians Rollenspiel Baldur's Gate 3 Probleme mit der eingeschränkten Hardware im Vergleich zur Series X.

Üblicherweise setzt Microsoft auch voraus, dass Spiele auf beiden Konsolen laufen müssen und dass es dabei keinerlei Einschränkungen bei den Features gibt. Es ist also nicht möglich, ein Spiel ausschließlich auf der Xbox Series X zu veröffentlichen.

Und wenn sich Game Science bis dato schwer tut mit der Optimierung für die Series S, erklärt das auch, warum es so lange dauert, bis eine Xbox-Version erscheint.

Da im Oktober eine Altersfreigabe für eine Xbox-Version von Black Myth: Wukong auftauchte, besteht zumindest Hoffnung, dass man aktiv daran arbeitet, die Probleme zu lösen. Wie es aktuell mit dem Status der Portierung aussieht, bleibt allerdings erst einmal weiter unklar.