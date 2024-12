Black Myth: Wukong nicht Spiel des Jahres? Game-Science-CEO ist massiv enttäuscht

Bei den Game Awards gibt es eigentlich nur Gewinner. Die besten Spiele des Jahres werden nominiert, erhalten einen Platz im Scheinwerferlicht der großen Veranstaltung und einige dürfen sogar eine Trophäe nach Hause mitnehmen. Auch die Zuschauer waren dieses Jahr sehr zufrieden mit den von Geoff Keighley moderierten Game Awards. Weniger Werbung, bessere Redezeiten und einige starke Ankündigungen machten wett, was Fans im letzten Jahr fehlte. Für den CEO von Game Science, dem Studio hinter Black Myth: Wukong, war die Show jedoch enttäuschend.

Zu hohe Erwartungen?

Auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo, ließ der CEO und Produzent Feng Ji seinen Frust aus. "Ich bin umsonst gekommen", sagt er und bezieht sich auf die Game Awards. Am Ende habe Black Myth: Wukong zwar den Preis für das beste Action-Spiel und die Player's Voice gewonnen, doch trotz dieser erfreulichen Tatsache scheint es, als könne sich der Game-Science-Chef nicht wirklich über den Ausgang der Game Awards freuen.

"Ich muss zugeben, dass es Enttäuschungen und Bedauern gibt... Die in diesem Jahr nominierten Spiele sind alle hervorragend, aber ich verstehe die Auswahlkriterien für das diesjährige Spiel des Jahres wirklich nicht", so Feng Ji. Er habe an seiner Siegesrede bereits zwei Jahre geschrieben. Am Ende gewonnen hat jedoch Astro Bot.

"Von gestern bis heute habe ich in den Kommentaren vieler Spieler starke Unzufriedenheit, Unwillen und Unglücklichsein gesehen - die meisten von ihnen haben sich auf humorvolle und dekonstruktive Weise geäußert, was urkomisch ist", heißt es weiter.

"Ich kann diesen Unmut voll und ganz verstehen, weil ich weiß, dass hinter diesen Emotionen nicht Schmerz und Bosheit stehen, sondern Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen."

here's alanah pearce talking about it https://t.co/9X3p90qn4d pic.twitter.com/JZy9C6ybuW — kate bush's husband (@airbagged) December 15, 2024

Auf X behauptet Alanah Pearce, Videospielautorin bei Sonys Santa Monica Studio, davon, dass sie während der Verleihung gesehen haben will, wie ein Mitglied des Game-Science-Teams geweint hat, als Astro Bot zum Spiel des Jahres ernannt wurde. Weinen ist immer okay, daran ist nicht falsch. In diesem Fall ist es für uns interessant, da es darauf hindeutet, dass das Team selbst hohe Erwartungen an das Spiel und die Verleihung gehabt haben muss.