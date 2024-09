Black Myth: Wukong nimmt sich Elden Ring zum Vorbild für die Erweiterungen

Black Myth: Wukong erobert die Spielwelt im Sturm. An den Hype von Elden Ring kommt der Titel des chinesischen Entwicklers Game Science nicht heran. Das bedeutet allerdings nicht, dass man sich nicht trotzdem eine Scheibe des derzeit wohl erfolgreichsten Soulslikes abschneiden kann.

Game Science erhöfft sich denselben Effekt

Der Titel soll mindestens eine Erweiterung erhalten, die sich angeblich an Elden Rings Shadow of the Erdtree orientieren soll. Laut Bloomberg könnte Game Science auch ihren DLC etwas später als das eigentliche Spiel herausbringen, um das "Spiel ein zweites Mal zu monetarisieren".

Bei Elden Ring konnten wir ja bereits beobachten, wie die Erweiterung die Verkäufe für das Hauptspiel erneut ankurbelte. So lange wie auf Shadow of the Erdtree müsst ihr bei Black Myth Wukongs neuer Erweiterung aber nicht warten.

"Es wird nicht noch einmal sechs Jahre dauern, bis das nächste Kapitel einer geplanten Serie auf der Grundlage chinesischer Mythologie erscheint – obwohl es keine Fortsetzung sein wird", so Daniel Wu, einer der größten Shareholder für Game Science.

Bis jetzt sieht alles prächtig für Black Myth Wukong aus und es wirkt nicht zu hoch gegriffen, sich am Marktführer des Genres zu orientieren. Immerhin hat Game Science mit ihrem Spiel bereits über 800 Millionen US-Dollar Umsatz generiert, wie Analyst Daniel Ahmad auf X schreibt.