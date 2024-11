Black Myth: Wukong – Physische PS5-Version erscheint am 12. Dezember 2024 mit Deluxe-Inhalten

Game Science' Acion-Rollenspiel Black Myth: Wukong wird am 12. Dezember 2024 endlich in einer physischen Version für die PS5 erscheinen. Diese Veröffentlichung markiert das erste Mal, dass das beliebte Action-RPG in physischer Form für Sonys Konsole verfügbar ist. Der Release wird mit Spannung erwartet, da die Collector's Edition des Spiels bisher lediglich einen Download-Code enthielt, was viele Fans enttäuschte. Die physische Version ist daher ein besonderer Höhepunkt für Sammler und Spieler, die gerne ein Spiel auf Disc besitzen möchten.

Exklusive Inhalte und Deluxe Edition

Die physische PS5-Version wird die "Deluxe Edition" des Spiels enthalten, die eine Reihe exklusiven Extras bietet. Zu den Inhalten gehören die mächtige Bronzecloud Staff Waffe, das dekorative Wind Chime Curio, das Folk Opera Rüstungsset und eine digitale Auswahl des Soundtracks, die die Atmosphäre des Spiels perfekt einfängt. Diese besonderen Extras machen die Deluxe Edition zu einem echten Anreiz für Fans, die das Abenteuer in seiner vollen Pracht genießen wollen. PM Studios hat den Release-Termin nicht nur für die USA, sondern auch für Europa bestätigt, sodass sich PS5-Besitzer weltweit auf diesen Termin freuen können. Ob die physische Version noch zusätzliche Inhalte wie ein Handbuch oder andere Sammlerobjekte enthalten wird, bleibt allerdings noch unklar.

Mark your calendars! Black Myth: Wukong arrives in physical form on December 12,2024! #BlackMythWukong pic.twitter.com/tjYesZR6yo — PM Studios-In The Flesh! (@PMStudiosUSA) November 8, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Xbox-Spieler müssen sich gedulden

Während PS5- und PC-Spieler das Spiel bereits seit August 2024 genießen können, müssen Xbox-Besitzer weiterhin geduldig sein. Die Veröffentlichung der Xbox-Version wurde verzögert, und bislang gibt es keine offizielle Erklärung für die Verschiebung. Microsoft hat jedoch klargestellt, dass es sich bei der Verzögerung nicht um ein Problem mit "Plattformbeschränkungen" handelt, was Spekulationen über einen Exklusivitätsdeal anheizte. Trotz der fehlenden Xbox-Version erreichte das Spiel bereits in den ersten drei Tagen nach Veröffentlichung beeindruckende zehn Millionen Verkäufe.

Mit der bevorstehenden physischen PS5-Version und den hohen Verkaufszahlen zeigt sich, dass Black Myth: Wukong ein echter Erfolg ist. Xbox-Spieler müssen sich jedoch weiter gedulden, bis auch sie in das Abenteuer eintauchen können.