Black Myth: Wukong auf der PS5 hat Probleme, doch die sind lösbar

Black Myth: Wukong beeindruckt technisch, besonders auf dem PC , wo es trotz einiger Performance-Probleme eine prächtige visuelle Darstellung bietet. Die PS5-Version, obwohl potenziell besser optimiert, leidet unter merkwürdigen Designentscheidungen und visuellen Abstrichen, die das Spiel beeinträchtigen. Das sagt zumindest Digital Foundry in seiner Technik-Analyse.

Diese beginnen demnach bei den drei verfügbaren Grafikmodi: Qualität, Balance und Performance. Obwohl die Unterschiede bei Schatten und Texturauflösung minimal sind, unterscheiden sich die Modi hauptsächlich in Bezug auf Auflösung und Bildrate, was zu fragwürdigen Ergebnissen führt.

Die PS5-Version hat einige Probleme

Der Qualitätsmodus arbeitet mit einer internen Auflösung von etwa 1440p, die auf 4K hochskaliert wird. Obwohl dies in Standbildern überzeugend aussieht, leidet die Bildqualität in Bewegung, vor allem aufgrund der zahlreichen Transparenzeffekte und der Post-Processing-Effekte, was zu einem unordentlichen Erscheinungsbild führt. Der Modus zielt offenbar auf 30 fps ab, erreicht aber stattdessen zwischen 31 und 36 fps, was seltsam wirkt und auf ein fehlerhaftes Bildraten-Limit hinweist.

Der Balance-Modus nutzt eine feste 1080p-Auflösung ohne Upsampling, was zu einem weicheren Bild führt, das laut Digital Foundry an Comic-Rasterungen erinnert. Mit einem Ziel von 45 fps innerhalb eines 60-Hz-Containers treten hier regelmäßig Ruckler auf, da das Spiel zwischen langen und kurzen Framezeiten wechselt.

Der Performancemodus hingegen setzt ebenfalls auf 1080p, aber mit einem übermäßigen Schärfefilter, der das Bild zu scharf aussehen lässt. Dieser Modus verwendet auch FSR 3 Frame Generation, um 60 fps zu erreichen, leidet demnach jedoch unter Artefakten und erhöhter Eingabeverzögerung.

Vergleicht man die PS5-Version mit der PC-Version, zeigt sich, dass die PS5 nicht mit den visuellen Feinheiten eines gut ausgestatteten PCs mithalten kann. Obwohl das Spiel auf der PS5 immer noch beeindruckend aussieht, insbesondere im Vergleich zu anderen Soulslikes, bleibt es hinter der maximalen PC-Darstellung zurück. Dennoch bietet die PS5-Version für Digital Foundry eine hervorragende visuelle Qualität, besonders in natürlichen Umgebungen, trotz der technischen Einschränkungen.

Insgesamt ist Black Myth: Wukong ein visuell beeindruckendes Spiel, doch die PS5-Version wird durch merkwürdige Designentscheidungen und Performance-Probleme beeinflusst. Die gewählten Lösungen für Beleuchtung, Reflexionen und Schatten funktionieren zwar gut, aber die Modi und die allgemeine Performance könnten durch zukünftige Updates erheblich verbessert werden, findet Digital Foundry.