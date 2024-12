Black Myth: Wukong strahlt mit neuem Update - Keeper's Shrine Challenges und neue Freatures

Das beliebte Action-Rollenspiel Black Myth: Wukong hat ein umfangreiches Update (Version 1.0.12.16581) erhalten, das Spielern eine Vielzahl neuer Inhalte und Verbesserungen bietet. Passend dazu erscheint es kurz vor den Game Awards, bei denen das Spiel in mehreren Kategorien nominiert ist, darunter als "Best Action Game" und "Game of the Year".

Keeper's Shrine Challenges

Ein Highlight des Updates sind die Keeper's Shrine Challenges, die erst nach dem Durchspielen des Hauptspiels freigeschaltet werden. Diese Herausforderungen teilen sich in zwei Modi: Return of Rivals ermöglicht spannende 1-gegen-1-Duelle gegen bereits besiegte Gegner mit wählbarem Schwierigkeitsgrad. Der Gauntlet of Legends fordert Spieler hingegen mit einer Reihe von Kämpfen gegen mehrere Gegner, teils mit neuen Moves, in Folge heraus. Der Schwierigkeitsgrad kann dabei durch wählbare Flüche angepasst werden. Allerdings sind diese Herausforderungen nur zugänglich, wenn die Gegner im Hauptspiel bereits besiegt wurden.

Neue Karten, Rüstungen und technische Verbesserungen

Zusätzlich bringt das Update neue Journeyer's Charts, die Karten für erkundete Gebiete bereitstellen. Spieler können diese Karten nach dem Treffen mit dem Keeper in Black Wind Mountain freischalten und sie an Schreinen für ihre Reisen erwerben. Diese Karten sorgen für bessere Orientierung und erweitern die Erkundungsmöglichkeiten der schönen Spielwelt.

Weitere Inhalte umfassen vier exklusive Rüstungssets, die als "Trailblazer's Gift" zum chinesischen Neujahr verschenkt werden. Technische Verbesserungen, wie Bugfixes, Leistungsoptimierungen und das Hinzufügen des Black Myth: Wukong Soundtracks zur Musikbibliothek, runden das Update ab. Diese Neuerungen sollen das Spielerlebnis deutlich bereichern. Die kompletten Patch-Notes findet ihr hier.

Das Update ist bereits im Epic Games Store verfügbar und wird nach und nach auf weiteren Plattformen veröffentlicht. Mit seinem actionreichen Gameplay und seinen Game Awards-Nominierungen bleibt Black Myth: Wukong eines der Highlights des Jahres. Die Show, bei der die Gewinner gekürt werden, findet am 13. Dezember 2024 statt und wird weltweit live übertragen. Fans dürfen gespannt sein, ob Black Myth: Wukong einen Preis mit nach Hause nimmt.