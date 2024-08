Black Myth: Wukong Test? Leider Fehlanzeige, weil... Weiß ich auch nicht so genau

Tja, eigentlich sollte hier der Test zum morgen erscheinenden Black Myth: Wukong stehen. Die Mail mit dem Anmeldeformular für Keys kam vor geraumer Zeit, es wurde brav ausgefüllt und am 12.8. kam das hier:

„Greetings, Thank you for your interest in Black Myth: Wukong. Unfortunately, if you have not received a key thus far, we are unable to fulfill your request. We do not anticipate receiving additional keys for any platforms. There is no need to follow up on your request, it has been logged. If this situation changes after launch, we will contact you. Thanks for your understanding - The Black Myth: Wukong PR team“

Kurz übersetzt: Hi! Keys gibt’s für Dich nicht. Wir sagen auch nicht warum, frag bloß nicht nach, danke für Dein Verständnis.

Sieht eigentlich nett aus. Soll auch wirklich nett sein.

Viel Verständnis habe ich nicht, schließlich gab es genug Keys für 50+ Publikationen anderswo und Steam-Keys sind eigentlich nicht notorisch knapp. Aber ein langes Ranting bringt mich auch nicht weiter, also was soll's. Ich hatte mich auf das Spiel gefreut, ausgehend von anderen Tests ist es wohl cool. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr es denn morgen kaufen wollt. Mittlerweile habe ich trotzdem ein halbes Dutzend Mails geschrieben und nach Keys gefragt, passiert ist nichts. Dann halt nicht.

Selbst wenn jetzt noch ein Key kommt, es ist Gamescom-Woche. Vielleicht danach dann. Aber jetzt seid ihr zumindest auf dem Stand, den ich hier auch bezüglich Wukong und Eurogamer.de habe. So mager der auch sein mag.