Black Ops 6 bringt Call of Duty zurück in Steams Top 5 - PC-Spielerzahlen erreichen Rekordniveau

Black Ops 6 bringt Call of Duty zurück in die Top 5 der meistgespielten Spiele auf Steam. Die hohen Spielerzahlen und Verkaufszahlen zeigen die ersten großen Erfolge des Titels auf dem PC. Interessanterweise hat die Beliebtheit von Call of Duty auf dem PC in den letzten Jahren stark zugenommen, nachdem das Franchise ursprünglich vor allem auf Konsolen erfolgreich war.

Black Ops 6 setzt den Aufwärtstrend von Call of Duty auf dem PC fort

Früher war Call of Duty auf dem PC weniger relevant, doch seit dem Reboot von Modern Warfare im Jahr 2019 ist die Nachfrage auf dieser Plattform stetig gestiegen. Black Ops 6 knüpft an diesen Trend an und war vier Wochen lang der meistverkaufte Titel auf Steam. Die Spielerzahlen stiegen in der Startwoche auf über 306.000 gleichzeitige Spieler, womit Black Ops 6 die Zahlen von Modern Warfare 3 aus dem Vorjahr deutlich übertrifft. Dieser Erfolg zeigt, dass das Franchise auch auf dem PC mittlerweile einen festen Platz gefunden hat und viele neue Spieler anzieht. Auf Steam befindet sich Call of Duty: Black Ops 6 bei den Topseller auf Platz 1.

Game Pass und Warzone-Updates treiben Spielerzahlen weiter in die Höhe

Ein weiterer Faktor für die hohe Spielerzahl ist der gleichzeitige Release von Black Ops 6 im Game Pass für PC und Xbox, was ein noch breiteres Publikum anzieht. Trotz der Verfügbarkeit im Game Pass bleiben viele Spieler jedoch auch weiterhin beim Battle.net, wo Call of Duty früher exklusiv auf dem PC verfügbar war. Zudem werden die Spielerzahlen voraussichtlich weiter steigen, da Warzone mit neuen saisonalen Updates und Inhalten in Season 1 noch mehr Interesse wecken könnte.

Der Erfolg von Black Ops 6 auf dem PC verdeutlicht das wachsende Potenzial von Call of Duty auf dieser Plattform. Spieler, die den Multiplayer-Modus genießen, sollten außerdem auch einen Blick auf den Kampagnen-Modus werfen, der spannende und actiongeladene Inhalte bietet. Fans erwarten nun gespannt zukünftige Updates und Entwicklungen in der Call of Duty-Reihe, die das Spielerlebnis weiter vertiefen und bereichern könnten.