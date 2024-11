Black Ops 6: Dieses Update ist eines der größten in der Geschichte von Call of Duty

Call of Duty: Black Ops 6 startet am 14. November offiziell in die erste Saison. Der Shooter von Publisher Activision und Entwickler Treyarch erhält zum Saisonstart ein großes Update, das zu einem der größten in der gesamten Geschichte von CoD zählt. Der Patch beinhaltet Inhalte, die ihr direkt am ersten Tag zocken könnt, andere werden später nachgereicht.

So viele Inhalte gab es selten in einem einzigen Update

Was kommt also alles auf die Spieler von Call of Duty: Black Ops 6 zu? Ganz viele neue Karten und Inhalte für das Hauptspiel sowie Warzone lautet die kurze Antwort. Die lange Antwort lautet: Ihr werdet mit sechs neuen Multiplayer-Karten, einer neuen Resurgence-Karte für Warzone, einer dritten Zombie-Karte, sieben neuen Waffen und mehr verwöhnt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Die neuen Mehrspielerkarten sind Hideout, Extraction, Heirloom, Racket, Hacienda und Nuketown Holiday. Die ersten drei Karten in dieser Liste werden bereits zu Beginn der Saison verfügbar sein, während die anderen erst im Laufe der Saison erscheinen.

Zusätzlich kommen neue Mehrspielermodi. Darunter das äußerst beliebte Prop Hunt, bei dem ihr mit anderen Spielern eine Art Fangen spielt. Ein Team erhält Waffen, das andere Team kann sich in jedes Objekt auf der Karte verwandeln. Diese müssen sich dann verstecken und nicht auffliegen, während das Jäger-Team sie abknallen muss.

Auch Ransack, ein Modus, bei dem ihr mehr Gold als eure Gegner sammeln müsst, kommt wieder. Neue Ausrüstung, einen neuen Perk sowie eine neue Wildcard sind Teil des Updates. Wer Zombies liebt, darf sich außerdem über eine dritte Karte freuen, die den Namen "Citadelle Des Morts" trägt. Ab dem ersten Tag der neuen Saison könnt ihr außerdem den Battle Pass nutzen, mit dem ihr Skins für Operatoren und andere Goodies und Vorteile freischalten könnt.

Gestern wurde Warzone mit den neuen Gameplay-Elementen von Black Ops 6 erweitert. Die neue Omnibewegung könnt ihr hier also bereits nutzen. Auch einige Waffen wurden hinzugefügt.