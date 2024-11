Black Ops 6 dominiert die europäischen Verkäufe - Dragon Age und Silent Hill enttäuschen

Die europäischen Verkaufszahlen von Oktober 2024 wurden veröffentlicht und zwischen schwachen Starts wie bei Dragon Age: The Veilguard und Silent Hill 2, gibt es auch starke Debüts wie Call of Duty: Black Ops 6. Auch Super Mario Party Jamboree konnte solide Zahlen verzeichnen, blieb jedoch leicht hinter früheren Titeln zurück. Der Markt zeigte sich wettbewerbsintensiv.

Schwacher Start für gute Spiele

Die Launch-Verkäufe von Dragon Age: The Veilguard und Silent Hill 2 bleiben hinter den Erwartungen zurück. Das geht aus GSD-Daten hervor, die von Chris Dring von GamesIndustry.biz auf Bluesky geteilt wurden. Dragon Age: The Veilguard schnitt 18 Prozent schlechter ab als Dragon’s Dogma 2 und lag 21 Prozent hinter dem PS5-exklusiven Final Fantasy 7 Rebirth. Trotz dieser Zahlen landete das neue Dragon Age auf Platz 7 der meistverkauften Spiele in Europa im Oktober. Silent Hill 2, das auf Platz 6 rangierte, konnte ebenfalls nicht überzeugen: Die Verkäufe waren 57 Prozent niedriger als beim Resident Evil 4 Remake und 31 Prozent hinter dem Dead Space Remake.

Solide Verkaufszahlen am Start

Im Gegensatz dazu trug Call of Duty: Black Ops 6 wesentlich zu einem 12,4-Prozent-Anstieg der Gesamtspielverkäufe in Europa bei. Die Verkäufe lagen 5 Prozent höher als bei Modern Warfare 3 aus dem Vorjahr, wenn auch 28 Prozent unter denen von Modern Warfare 2 aus 2022. Besonders stark zeigte sich die PlayStation-Version: ein Plus von 26 Prozent gegenüber Modern Warfare 3 und 2 Prozent mehr als Modern Warfare 2. Super Mario Party Jamboree stieg auf Platz 5 der Charts ein, jedoch mit Launch-Verkäufen, die 6 Prozent unter Mario Party Superstars von 2021 lagen.

Trotz schwacher Ergebnisse für Dragon Age und Silent Hill 2 zeigt der Erfolg von Call of Duty, dass etablierte Marken weiterhin dominieren können. Der Oktober 2024 unterstreicht eindrucksvoll, wie hart der Wettbewerb in der Gaming-Branche ist, selbst für Spiele mit großen Namen und treuen Fangemeinden.