Black Ops 6 im Game Pass: Millionen neue Abonnenten erwartet, Verkaufsrückgang möglich

Analysten prognostizieren einen deutlichen Anstieg der Game Pass Ultimate-Abonnenten durch die Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 6. Die Veröffentlichung könnte bis zu vier Millionen neue Abonnenten bringen, vermuten Experten. Jedoch könnten gleichzeitig die traditionellen Spieleverkäufe beeinträchtigt werden. Während sich der Game Pass Ultimate als attraktives Angebot für Spieler etabliert, könnte dies langfristige Auswirkungen auf den Kauf von den physischen und digitalen Titeln haben.

Anstieg der Game Pass Abonnements durch Call of Duty: Black Ops 6 erwartet

Piers Harding-Rolls, Chef-Games-Analyst bei Ampere, schätzt, dass die Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 6 einen zehnprozentigen Anstieg der Game Pass Ultimate-Abonnenten bewirken könnte, was etwa zweieinhalb Millionen neue Abonnenten bedeutet. Viele dieser neuen Abonnenten könnten bestehende Nutzer sein, die vom Game Pass Core oder Standard auf Ultimate upgraden, um Black Ops 6 am Veröffentlichungstag spielen zu können. Michael Pachter, Managing Director bei Wedbush Securities, geht davon aus, dass der Anstieg sogar bis zu vier Millionen neue Abonnenten erreichen könnte.

Rückgang der traditionellen Verkäufe zugunsten von Game Pass erwartet

Pachter warnt jedoch auch davor, dass diese Entwicklung zu einem Rückgang der traditionellen Spieleverkäufe um etwa sechs Millionen Einheiten führen könnte, da viele Nutzer stattdessen auf den Game Pass zugreifen würden. Auf den ersten Blick könnten die Verkaufszahlen von Call of Duty: Black Ops 6 sinken. Harding-Rolls hingegen betont, dass Microsoft langfristig durch In-Game-Käufe und Mikrotransaktionen profitieren könnte, da sich Call of Duty zunehmend zu einem Live-Service-Spiel entwickelt. Die wachsende Abonnentenbasis könnte sich letztlich als finanziell vorteilhaft für Microsoft erweisen.

Black Ops 6 wird am 25. Oktober 2024 veröffentlicht und über den Game Pass Ultimate und auch auf PC, Xbox und PlayStation verfügbar sein. Trotz potenzieller Einbußen bei den Verkaufszahlen scheint die Integration in den Game Pass eine langfristig vorteilhafte Strategie für Microsoft zu sein, um die Reichweite des Spiels zu erhöhen und neue Spieler anzuziehen. Analysten glauben, dass das Spiel das Potenzial hat, den Markt für Spieleabonnements weiter zu stärken und neue finanzielle Modelle in der Branche etablieren zu können.