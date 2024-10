Black Ops 6: Kurz vor Launch verschwindet der günstige Testzeitraum des Xbox Game Pass

Am 25. Oktober 2024 erscheint Call of Duty: Black Ops 6. Das ist etwas mehr als eine Woche, bis der neue CoD-Teil auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC erscheint. Pünktlich vor dem Launch streicht Microsoft die günstige Testversion des Xbox Game Pass, mit der ihr das Abo in den ersten 14 Tagen für einen Euro ausprobieren konntet.

Microsoft enttäuscht die Sparfüchse

Immer wieder taucht das beliebte 1-Euro-Angebot auf und verschwindet wieder. Oft vermissen wir das Testangebot genau dann, wenn gerade ein großer Release ansteht. Bei Starfield erlebten Spieler eine ähnliche Situation.

Aktuell könnt ihr den Game Pass, in dem Call of Duty: Black Ops 6 direkt am ersten Tag angeboten wird, nur für den vollen Preis pro Monat abonnieren. Der neue CoD-Titel erscheint nicht in allen Game-Pass-Versionen. Ihr findet den Titel in der Ultimate- und PC-Game-Pass-Mitgliedschaft.

Kein Angebot, leider müsst ihr aktuell den vollen Game-Pass-Preis zahlen.

Zusammen mit Call of Duty: Black Ops 6 werden auch Modern Warfare 3 und Warzone Teil des Xbox Game Pass und sind sogar per Cloud Gaming spielbar. "Das ist eine Premiere für die Call of Duty-Reihe und ein Gewinn für die Community", hieß es in einem Blogbeitrag von Microsoft.

"Spieler werden zum ersten Mal Zugriff auf mehrere Call of Duty-Spiele über Xbox Cloud Gaming haben, und Game Pass Ultimate-Mitglieder können Call of Duty an mehr Orten als je zuvor genießen."

Call of Duty: Black Ops 6 spielt im Jahr 1991 während des Golfkrieges und führt Spieler in den Irak, nach Kuwait, Washington und in die Sowjetunion. Neben der Kampagne gibt es einen Multiplayer- sowie einen Zombiemodus.

Gestern sind außerdem die PC-Anforderungen für Black Ops 6 erschienen. PC-Spieler sollten mindestens eine NVIDIA GTX 960 und einen Intel Core i5-6600 am besten jedoch eine NVIDIA GTX 1080Ti oder RTX 3060 und einen Intel Core i7-6700K. Das Spiel ist 102 GB groß. Die Angaben zu den Mindestanforderungen und der empfohlenen Hardware könnten sich nach dem Launch noch ändern.