Black Ops 6 und Warzone Saison 1 Reloaded: Unheilige Zombiekarte und wilde Weihnachtsmodi

Seit Call of Duty: Black Ops 6 am 25. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series erschienen ist, gibt es laufend neue Updates. Mit Saison 1 Reloaded startet am 5. Dezember der nächste Schub an Inhalten. Entwickler Treyarch und Publisher Activision geben nun die Inhalte dieses neuen Updates bekannt. Das Highlight ist hier definitiv die neue Zombies-Karte.

Neue Inhalte für Warzone und Black Ops 6

In der Beschreibung des offiziellen Trailers heißt es: "Dieses verlassene mittelalterliche Dorf und Schloss birgt unglaubliche Macht - und unglaubliche Gefahr. Überlebe die Horden und überwinde neue Schrecken, die am 5. Dezember in Season 01 Reloaded ihre neuesten Opfer fordern."

Die neue Zombies-Karte trägt den Namen "Citadelle des Morts" und spielt in einer mittelalterlichen Festung. "Nach den Ereignissen von Terminus begeben sich Weaver, Maya, Carver und Grey - zusammen mit Peck, Raptor One und Strauss - auf eine Expedition in das europäische Fürstentum Avalon, in der Hoffnung, eine Koryphäe namens Gabriel Krafft zu treffen und sich mit ihm zu verbünden", so Activision.

"Dort hoffen die Operators, mehr über ein uraltes Relikt zu erfahren, das als 'Sentinel Artifact' bekannt ist und das, wenn seine Macht genutzt wird, Samantha Maxis aus ihrer ätherischen Gefangenschaft retten könnte."

Für Warzone gibt es die Karte Hacienda - das Remaster einer Map aus Black Ops 4. Hier könnt ihr auf dem Weingut eines Herrenhauses kämpfen. Zudem erscheint Racket, eine brandneue Strike-Karte, mit der im Format 2-gegen-2 oder 6-gegen-6 spielen könnt. Die Umgebung ist hier ein verschachtelter Banktresor.

Passend zu Weihnachten erscheint außerdem das verschneite Nukedown Holiday und der Ran-Snack-Modus. Bei diesem Modus geht es darum. Kekse zu sammeln und zu deponieren, während ihr weihnachtlich verkleidete Zombies tötet. Wahnsinnig besinnlich, das alles.

Zusätzlich führt Warzone zeitgleich mit dem Update das Ranked ein. "Kämpfe um Platzierungen und exklusive Belohnungen mit der Einführung des BR Ranked Play für Call of Duty: Warzone", gibt Activision bekannt. Auf welche Neuerung freut ihr euch am meisten?