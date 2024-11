Black Ops 6 Zombies Liberty Falls Musik Easter Egg - So findet ihr die Kopfhörer

Das Liberty Fally Musik Easter Egg im Zombies-Modus von Call of Duty: Black Ops 6 führt euch zu einem von vielen versteckten Songs, die über die Jahre hinweg auf Zombies-Maps zu finden waren.

Um diesen Song abzuspielen, müsst ihr drei Kopfhörer mit Hasenohren finden, die an Mister Peeks erinnern, das Maskottchen, das euch auf den meisten Zombies-Maps begegnet.

In unserem Guide zeigen wir euch genau, wo ihr die Kopfhörer mit Hasenohren in Call of Duty: Black Ops 6 Zombies finden könnt.

Fundorte aller Liberty Falls Kopfhörer mit Hasenohren in Black Ops 6 Zombies

Damit ihr die Kopfhörer einfach finden könnt, haben wir hier Screenshots und Beschreibungen für euch, die euch zu den Hasen-Kopfhörern in Liberty Falls führen.

Ihr müsst den Button zum Interagieren bei jedem Kopfhörer gedrückt halten, um den Song zu aktivieren. Manchmal hört ihr Mister Peeks kichern, was euch bestätigt, dass es geklappt hat, manchmal hört ihr allerdings auch nichts. Geht jedenfalls nah genug ran, visiert den Kopfhörer mit eurem Fadenkreuz an und drückt die Taste zum Interagieren.

Liberty Falls Kopfhörer Fundort #1

Image credit: Eurogamer/Activision

Die ersten Kopfhörer findet ihr auf dem Weg zwischen Motor Lodge und Bowlingbahn. Bewegt euch vom Startbereich aus in Richtung Bowlingbahn, dort solltet ihr ein paar Stufen sehen, die euch zum Eingang von Fuller's Liberty Lanes führen. Geht nach oben, aber betretet nicht die Bowlingbahn, sondern dreht euch rum und schaut links in die Nische, um diese Kopfhörer auf dem Boden zu finden.

Liberty Falls Kopfhörer Fundort #2

Image credit: Eurogamer/Activision

Die zweiten Kopfhörer befinden sich in der Dark Aether Kirche, wo sich auch die Pack-a-Punch-Maschine befindet. Folgt dem normalen Verlauf des Levels, öffnet die Türen und folgt dem Missionsmarker zu diesem heiligen Ort. Dort öffnet ihr die Vordertür, geht hinein und dann nach links zu einigen kaputten Kirchenbänken. Die Kopfhörer findet ihr auf dem Sitz, der sich am nächsten an der Wand dran befindet.

Liberty Falls Kopfhörer Fundort #3

Image credit: Eurogamer/Activision

Die letzten Kopfhörer findet ihr auf der Washington Avenue, der Straße am unteren Ende des Hügels, die nach oben zur Dark Aether Kirche führt. Links neben der Gobblegum-Maschine findet ihr sie unterhalb einer Bank.

Sobald ihr mit jedem Kopfhörer interagiert habt, solltet ihr Drums und Gitte hören, was euch bestätigt, dass ihr dieses Easter Egg erfolgreich gelöst habt.

Viel Erfolg beim Suchen der Kopfhörer!

Hier gibt’s noch mehr auf der gleichen Karte: Black Ops 6 Zombies Liberty Falls Bowlingbahn Easter Egg - Hier findet ihr die Schuhe