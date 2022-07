Black Panther: Open-World-Spiel angeblich bei EA in Arbeit

Electronic Arts möchte sich neuen Berichten zufolge auch ein Stück vom Marvel-Kuchen abschneiden.

Angeblich arbeitet der Publisher an einem Singleplayer-Open-World-Spiel zu Black Panther.

In einer frühen Phase

Das behauptet jedenfalls Journalist Jeff Grubb im jüngsten Game-Mess-Mornings-Stream von Giant Bomb.

Ihm zufolge möchte Electronic Arts damit auf dem Erfolg des von Respawn entwickelten Star Wars Jedi: Fallen Order aufbauen.

Das Projekt befinde sich in einer "sehr frühen Entwicklungsphase" und euer Ziel im Spiel bestehe darin, zahlreiche Herausforderungen zu überwinden, um der neue Black Panther zu werden.

Intern höre das Projekt angeblich auf den Codenamen "Project Rainier". Ein möglicher Verweis auf Mount Rainier in Washington. Um die Entwicklung soll sich EAs neues Studio in Seattle kümmern, das vom früheren Monolith-Productions-Chef Kevin Stephens geleitet wird.

Stephens, der zuvor die Entwicklung von Mittelerde: Mordors Schatten und Mittelerde: Schatten des Krieges bei Monolith beaufsichtigte, schloss sich EA im Mai 2021 an. Damals wurde bestätigt, dass sein Studio an einem neuen Open-World-Action-Adventure arbeite, was zu den aktuellen Gerüchten passen würde.