Blank - Kreative Köpfe von Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 eröffnen neues Studio

Der Game Director von Cyberpunk 2077 sowie Co-Director von The Witcher 3: Wild Hunt, Mateusz Kanik, die ausführenden Produzenten der beiden Spiele, Jędrzej Mróz und Marcin Jefimow sowie Mikołaj Marchewka haben ein neues Entwicklerstudio eröffnet. Es trägt den Namen "Blank".

Von Grund auf neu und das in jeder Hinsicht

Blank hat seinen Hauptsitz im Warschau und besteht aktuell aus zehn Mitarbeitern, von denen sieben namentlich genannt werden. Mateusz Kanik fungiert als Game Director, Jędrzej Mróz und Marcin Jefimow übernehmen die Rolle des ausführenden Produzenten, während Mikołaj Marchewka Managing Director ist. Michał Dobrowolski ist als Design Director angestellt, Artur Ganszyniec kümmert sich als Narrative Director um die Geschichten und Art Director Grzegorz Przybyś ist der Mann für das Optische.

Es haben sich unter dem Dach von Blank also viele Veteranen der Videospielszene zusammengefunden, die den Spielern alle wunderschöne und einzigartige Erlebnisse mit ihren Projekten bieten wollen. Kleine Teaser in Form von Konzeptgrafiken könnt ihr euch auf der wahnsinnig schönen und kreativen Website ansehen.

Hier seht ihr die Konzeptgrafik zum ersten Projekt des Studios.

Eines der Spiele wird als charakterorientiertes Spiel in einer Apokalypse beschrieben, in dem es die ein oder andere Wendung geben wird. Um diese und weitere fesselnde Geschichten zu realisieren, sucht das Team nach Verstärkung und hat auch ein paar gute Argumente parat. Denn Blank will vieles anders machen und ist der Überzeugung, dass es ein gesundes Team brauche, um großartige Spiele zu entwickeln.

"Nachdem wir jahrelang in einer zunehmend konservativen Branche gearbeitet haben, sind wir nun bereit, mutige, einflussreiche Projekte zu entwickeln, die unsere einzigartige Kreativität und unsere Werte teilen", erklärt Kanik.

"Wo die Industrie eine Diktatur des kreativen Individuums befürwortet, wollen wir dem Team die Verantwortung übertragen. Wo die Branche auf eine knallharte Kultur setzt, bevorzugen wir die Work-Life-Balance. Wo die Industrie sagt, dass größer besser ist, setzen wir auf hochpolierte Spiele mit einem Fokus auf Emotionen, Geschichte und Handwerkskunst."

Insgesamt hat sich das Studio das Ziel von etwa 60 Mitarbeitern gesetzt. Mal sehen, wie das Studio ihr noch unbeschriebenes Blatt füllt.