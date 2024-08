Blizzard deutet neues Spiel an, das irgendwo zwischen FPS und Rollenspiel liegt

Bei Blizzard ist gerade viel in Bewegung. Bei Diablo 4 läuft die fünfte Saison an, The War Within ist für WoW erschienen und die neue Saison in Overwatch 2 hat sich warmgelaufen. Jetzt gibt es Gerüchte über ein neues Spiel von Blizzard.

Könnte Blizzard an einem neuen Spiel arbeiten?

Obwohl Blizzard Anfang des Jahres, also nach der Übernahme von Microsoft 1.900 Mitarbeiter entlassen hat, geht es weiter. Und sogar noch viel weiter, als ihr jetzt aktuell seht. Der Beitrag eines leitenden Angestellten, lässt Vermutungen auf ein neues Spiel zu, das sich im Bereich der FPS- und RPGs bewegt.

Der Beitrag deutet darauf hin, dass Blizzard an etwas Neuem arbeitet. Ob dies eine eigenständige IP oder ein Spiel im Zusammenhang mit Overwatch, WoW, Diablo 4 oder einem anderen Titel ist, kann aus dieser Nachricht leider nicht gedeutet werden.

Bei dem Mitarbeiter geht es um Chris McCabe, einem Senior Director of Product Management bei Blizzard. Auf LinkedIn erwähnt er in seinem Profil Overwatch 2 und ein bereits gestrichenes Survival-Spiel. Doch ein weiterer Titel wird hier erwähnt. Dabei handelt es sich um einen "unangekündigten Triple-A-RPG-FPS-Titel".

Ob und wann dieses Spiel einen Weg auf den umkämpften Markt findet, ist nicht klar.