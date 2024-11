Blizzard entwickelt neuen Open-World-Shooter - Mit StarCraft-Bezug?

Blizzard arbeitet offenbar an einem neuen, noch unangekündigten Open-World-Shooter und sucht dafür nach qualifizierten Mitarbeitern. Das Projekt wird von Dan Hay, dem ehemaligen Chef der Far Cry-Reihe, geleitet, der seit 2021 bei Blizzard ist. Berichte deuten darauf hin, dass es sich möglicherweise um ein StarCraft-Shooter-Projekt handeln könnte, was auf spannende neue Ansätze für das beliebte Franchise hoffen lässt.

Blizzard sucht Entwickler für ehrgeizigen Open-World-Shooter

Blizzard hat mehrere Stellenangebote für das Projekt ausgeschrieben, darunter Positionen wie Associate Design Director, Senior Designer und Principal Designer. Die Stellenanzeigen beziehen sich explizit auf ein "Open-World-Shooter-Spiel", lassen aber weitere Details zum Spiel selbst offen. Die aktive Suche nach erfahrenen Designern und Entwicklern zeigt Blizzards Einsatz, das Projekt voranzutreiben und eine solide Basis für eine ambitionierte Entwicklung zu schaffen. Dies könnte darauf hindeuten, dass Blizzard das Shooter-Genre mit frischen Ideen und einem besonderen Fokus auf die offene Spielwelt erweitern möchte.

Blizzards neues Shooter-Projekt mit möglichem StarCraft-Bezug

Dan Hay, der zuvor über zehn Jahre bei Ubisoft die erfolgreiche Far Cry-Serie prägte, ist die treibende Kraft hinter dem neuen Shooter-Projekt. Hay hatte ursprünglich bei Blizzard die Leitung eines Survival-Spiels übernommen, das jedoch Anfang 2024 eingestellt wurde. In Jason Schreiers Buch "Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment" wird ein neuer StarCraft-Shooter erwähnt, der möglicherweise als Nachfolger der gescheiterten Projekte StarCraft Ghost und Ares entwickelt werden könnte. Diese Informationen haben Spekulationen angeheizt, dass Blizzards neues Open-World-Projekt möglicherweise in das StarCraft-Universum eingebettet sein könnte.

Fans und Branchenkenner sind gespannt, ob Blizzard tatsächlich an einem StarCraft-Shooter arbeitet und welche neuen Elemente das Projekt bringen könnte. Die Leitung durch Dan Hay, einen erfahrenen Entwickler im Bereich der Open-World-Shooter, gibt Anlass zur Hoffnung, dass Blizzard frische Impulse in das Genre einbringen könnte. Ob es sich tatsächlich um ein StarCraft-Spiel handelt, bleibt jedoch vorerst unklar – die Erwartungen an das Projekt sind dennoch sehr hoch.