Blizzard feiert 30 Jahre WarCraft mit Jubiläums-Stream

Blizzard kündigt zum 30. Jubiläum von WarCraft einen eigenen Stream an, den WarCraft 30th Anniversary Direct Stream. Fans können sich am 13. November 2024 dazuschalten, um gemeinsam das WarCraft-Franchise zu feiern. Der Stream wird Highlights aus World of WarCraft, Hearthstone und WarCraft Rumble bieten. Blizzard verspricht viele Überraschungen für alle Fans der verschiedenen WarCraft-Spiele.

Neuer Content und Jubiläumskonzert erwarten Fans

Der WarCraft 30th Anniversary Direct Stream wird auf Twitch, YouTube und TikTok ausgestrahlt und beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit. Fans der verschiedenen WarCraft-Franchises, darunter World of WarCraft, Hearthstone und sogar die Klassiker wie WarCraft: Orcs and Humans, können sich auf neue Inhalte freuen. Laut Blizzard wird es außerdem ein besonderes Highlight geben: Ein spezielles World of WarCraft 20th Anniversary Konzert, das im Anschluss an den Stream ausgestrahlt wird.

Erweiterungen der Worldsoul Sagat

Zuvor hatte Blizzard in diesem Jahr auf der BlizzCon drei neue World of WarCraft-Erweiterungen enthüllt. Die Worldsoul Saga begann mit der ersten Erweiterung The War Within, die im August 2024 erschien. Diese Geschichte führt die Spieler in die unterirdischen Reiche von Azeroth, wo sie auf die neue spielbare Rasse der Earthen treffen. Im Laufe der Saga werden die Erweiterungen Midnight und The Last Titan folgen, die neue Abenteuer und Geheimnisse in Azeroth enthüllen. Spieler können sich auf epische Kämpfe und überraschende Wendungen in der Handlung freuen. Zudem hat Blizzard im Mai 2024 Cataclysm Classic für World of WarCraft Classic veröffentlicht.

Der WarCraft 30th Anniversary Stream wird ein bedeutendes Event, das die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des WarCraft-Franchise zelebriert. Mit den angekündigten Erweiterungen und Inhalten für World of WarCraft können Fans sich auf spannende neue Abenteuer freuen. Blizzard zeigt damit erneut sein Engagement, die Welt von Azeroth stetig weiterzuentwickeln und zu erweitern.