Bloober Team hat genug "beschissene" Spiele gemacht und setzt auf Weiterentwicklung

Bloober Team räumt ein, in der Vergangenheit ein paar "beschissene" Spiele entwickelt zu haben, die nicht den Erwartungen der Fans entsprachen. Mit Silent Hill 2 Remake hat das Studio jedoch bewiesen, dass es sich weiterentwickeln und herausragende Spielerlebnisse abliefern kann. Und das soll auch so weitergehen. Vergangene Woche hatte Bloober Team mit Cronos: The New Dawn ein neues Projekt vorgestellt, welches schon 2025 erscheinen soll.

Silent Hill 2 Remake trotz Skepsis ein großer Erfolg

Trotz anfänglicher Skepsis und negativer Kommentare im Internet konnte Silent Hill 2 Remake Kritiker und Fans gleichermaßen überzeugen. Das Remake gilt als Wendepunkt für die Entwickler von Bloober Team und hat seit dem Release am 8. Oktober 2024 bereits über eine Million Verkäufe erzielt. Damit wurde es zu einem der erfolgreichsten Spiele der Silent Hill-Reihe. Der Entwicklungsprozess war jedoch herausfordernd, da das Studio starkem Druck und hohen Erwartungen ausgesetzt war, insbesondere aufgrund der großen Fangemeinde des Originals.

Bloober Team kündigt ein neues Sci-Fi-Horror-Abenteuer an

Nun hat Bloober Team sein nächstes Projekt angekündigt, Cronos: The New Dawn, und möchte diesmal zeigen, was das Entwicklerstudio drauf hat. Das Sci-Fi-Survival-Horror-Spiel wird sich um einen Zeitreisenden drehen, der sich zwischen einer postapokalyptischen Zukunft und dem kommunistischen Polen der 1980er Jahre bewegt. Obwohl Silent Hill 2 Remake und Cronos parallel entwickelt wurden, stammen sie von unterschiedlichen Teams und verfolgen bewusst unterschiedliche Ansätze. In einem Interview mit Gamespot sagte der Direktor/Designer Wojciech Piejko, der an Silent Hill 2 Remake beteiligt war: "Wir wollen kein ähnliches Spiel [wie Silent Hill 2] machen". Er nannte die beiden Projekte "verschiedene Pizzen mit unterschiedlichen Belägen – beide köstlich."

Es bleibt abzuwarten, was Bloober Team da für seine Fans zaubern wird. Der erste Trailer von Cronos: The New Dawn wurde bereits veröffentlicht und zeigt erste Eindrücke des Sci-Fi-Survival-Horrors. Dass Bloober Team durch Silent Hill 2 Remake viele Erfahrungen sammeln konnte, könnte die Basis für ein tolles neues Projekt sein. Die Gaming-Community ist gespannt, ob Bloober Team das Horror-Genre neu aufmischen kann.