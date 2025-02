Bloober Team und Konami arbeiten nach dem Erfolg des Silent Hill 2 Remakes an einem neuen Spiel – Es soll sich wieder um eine bekannte Marke von Konami handeln

Konami und Bloober Team setzen nach dem Erfolg des Silent Hill 2 Remakes ihre Zusammenarbeit fort. Das polnische Entwicklerstudio wird an einem neuen Spiel arbeiten, das auf einer Konami-IP basiert, doch konkrete Details zum Projekt bleiben noch geheim. Aufgrund von Bloober Teams Erfahrung mit Horrorspielen und dem Erfolg des Silent Hill 2 Remakes kann vermutet werden, dass es sich um einen weiteren Ableger der Silent Hill-Reihe handeln könnte.

Silent Hill 2 Remake Genre: Survival Horror

Plattform: PS5, PC

Release: 8. Oktober 2024

Entwickler / Publisher: Bloober Team / Konami

Erfolgreiche Partnerschaft erschafft neues Projekt

Blober Team und Konami scheinen durch den Erfolg von Silent Hill 2 Remeake einen Grundstein füf gemeiname Projekte gelegt zu haben. Dazu äußerte sich vor kurzem der CEO von Bloober Team Pitor Babieno in einer Pressemitteitung: "Unsere Zusammenarbeit mit Konami war unglaublich fruchtbar, und der Erfolg von Silent Hill 2 spricht für sich selbst". Er führte fort: "Durch den Austausch von Wissen und Erfahrung konnten wir gemeinsam eine hochwertige Produktion erstellen. Natürlich können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu viele Details verraten, aber wir sind zuversichtlich, dass die Fans von unserer Zusammenarbeit genauso begeistert sein werden wie wir selbst. Wir können es kaum erwarten, zu gegebener Zeit etwas wirklich Besonderes mit den Spielern zu teilen".

"Das Vertrauen, das durch den Erfolg von Silent Hill 2 aufgebaut wurde, war die Grundlage für die Unterzeichnung einer weiteren Vereinbarung für ein neues Projekt. Die Vereinbarung steht im Einklang mit dem strategischen Plan von Bloober Team, die interne Entwicklungsabteilung im Rahmen eines First-Party-Projekts zu erweitern."

Welches Konami-Franchise wird es werden?

Konami hat viele etablierte Marken wie Metal Gear Solid, Castlevania, eFootball und Suikoden. Dennoch wird in der Community spekuliert, ob Bloober Team nicht erneut an einem Silent Hill-Ableger arbeitet – besonders nach dem positiven Feedback zum Remake von Silent Hill 2.

Während weiter spekuliert wird, können sich Fans schon auf das nächste Spiel von Bloober Team freuen. Cronos: The New Dawn wird ein Survival-Horror-Spiel, das noch dieses Jahr erscheinen soll. Co-Director Wojciech Piejko betont, wie sehr das Silent Hill-Remake das Image des Studios verändert hat: "Sie [das Team] haben den Weg für uns geebnet. Die Rezeption unseres Studios im Internet hat sich von 'Bloober sollte Silent Hill nicht anfassen' zu 'Neues großartiges Spiel von Bloober!' gewandelt. Ich bin ihnen unglaublich dankbar, denn ich weiß, dass es nicht leicht war, die Kritik im Internet zu überstehen. Man muss immer bedenken, dass hinter jedem Spiel echte Menschen stehen. Das macht die Arbeit nicht einfacher. Also Respekt an das Team, denn sie haben das Unmögliche möglich gemacht."

Ob das neue Projekt die Fans genauso begeistern kann wie das Silent Hill 2 Remake, wird sich zeigen. Besonders spannend ist jedoch, woran Konami und Bloober Team nun arbeiten und um welches Franchise es sich am Ende handeln wird. Konami scheint außerdem bald ein Releasedatum für Silent Hill f anzukündigen, da der Titel in Südkorea bereits eine Alterseinstufung erhalten hat.