Dawnwalker: Im neuen RPG des Witcher 3-Directors könnt ihr viele NPCs töten, darunter auch "wirklich wichtige"

Im kommenden Rollenspiel The Blood of Dawnwalker werdet ihr die Möglichkeit haben, viele NPCs zu töten, darunter auch "wirklich wichtige". Natürlich nur, wenn ihr das möchtet.

The Blood of Dawnwalker Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Rebel Wolves / Bandai Namco Entertainment

Das ist schon mal ein großes Unterscheidungsmerkmal des Spiels gegenüber The Witcher 3, dem vorherigen Projekt, an dem Mateusz Tomaszkiewicz, der Creative Director von The Blood of Dawnwalker, gearbeitet hat.

Spielerische Freiheiten

"Es ist eine Sandbox, wir versuchen also, die Wahlmöglichkeiten im Spiel zu maximieren", sagt er im Gespräch mit GamesRadar.

"Aber es ist nicht rein auf das Gameplay ausgerichtet. Wir haben versucht, unsere Stärken auszuspielen, denn unsere vergangenen Projekte waren sehr auf die Erzählung ausgerichtet, auf eine gute Geschichte, interessante Charaktere und eine Menge an Lore, die es zu entdecken gilt."

Eine narrative Sandbox

"Es sind nicht gerade unendliche Möglichkeiten, denn natürlich haben wir mit Coen einen festen Charakter, den du spielst, und er hat seine eigene Persönlichkeit und so weiter", erläutert Tomaszkiewicz. "Aber innerhalb dieser Persönlichkeit versuchen wir, dir die Möglichkeit zu geben, deinen eigenen Coen zu gestalten."

Das Gefühl der narrativen Sandbox entsteht dadurch, dass sich Quests verzweigen und in verschiedene Richtungen entwickeln können.

"Wir erlauben es zum Beispiel, eine Menge NPCs zu töten, und viele von ihnen können wirklich wichtige NPCs sein."

Alternative Resultate

Unklar ist noch, ob ihr das bei wichtigen Persönlichkeiten einfach so in der offenen Welt oder an bestimmten Punkten der Story tun könnt.

"Manchmal kann dies zu alternativen Ergebnissen führen oder sogar bestimmte Questlinien unterbrechen", erklärt er. "Und das hängt natürlich mit unseren anderen Systemen zusammen [...] Wenn man ein Dawnwalker ist, bedeutet das, dass man während der Nacht diesen Blutdurst hat, und das kann dazu führen, dass diese NPCs sterben, wenn man nicht aufpasst."

The Blood of Dawnwalker ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S in der Entwicklung, ein Release-Datum steht noch nicht fest.