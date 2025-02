Bloodborne: Weiterer Tiefschlag für Fans - Sony geht jetzt gegen eine 60 fps-Mod vor, die schon im Jahr 2021 veröffentlicht wurde

PlayStation geht gegen eine bekannte Mod für den PS4-Titel Bloodborne vor, die es möglich macht, den Titel mit 60 Frames pro Sekunde zu spielen.

Bloodborne Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PS4

Release: 24. März 2015

Entwickler / Publisher: FormSoftware / Sony Computer Entertainment

In einem Beitrag in sozialen Medien hat Mod-Entwickler Lance McDonald mitgeteilt, dass Sony Interactive Entertainment ihn dazu aufgefordert habe, die Mod zu entfernen.

Plötzlich ein Problem?

Sonys Vorgehen richtet sich hier explizit gegen diese 60 fps-Mod von McDonald, die bereits im Jahr 2021 veröffentlicht wurde. Warum man sich erst jetzt entschieden hat, dagegen vorzugehen, bleibt erst einmal unklar.

Manche Leute spekulieren bereits, dass Sony dies in Vorbereitung eines Remasters oder Remakes von Bloodborne tun könnte, wenngleich die Mod wohl kaum eine große Gefahr für ein solches Projekt darstellen würde.

"Am 21. Februar 2021 habe ich einen Patch für Bloodborne erstellt und veröffentlicht, der das Spiel mit 60 fps laufen lässt", schreibt McDonald

"Heute habe ich eine DMCA-Takedown-Benachrichtigung im Namen von Sony Interactive Entertainment erhalten, in der ich aufgefordert wurde, die Links zu dem von mir ins Internet gestellten Patch zu entfernen, was ich nun auch getan habe."

McDonald hatte das Spiel im Jahr 2020 gehackt und über Pläne für eine Erhöhung der Framerate gesprochen, hielt sich jedoch noch zurück, weil er darauf hoffte, dass Sony selbst ein entsprechendes Update veröffentlicht.

Das passierte allerdings bis heute nicht, weswegen er seinen 60 fps-Patch für Bloodborne schließlich veröffentlichte.

Fans hoffen schon seit vielen Jahren darauf, dass Sony ihnen einen entsprechenden Patch, eine native PS5-Version oder gar ein Remaster oder Remake von Bloodborne gibt. Bisher tut sich dahingehend jedoch nichts, zumindest soweit wir wissen.

Ex-Sony-Manager Shuhei Yoshida hatte zuletzt eine Vermutung geäußert, wieso Sony sich im Hinblick auf ein Bloodborne-Remaster zurückhält

"Mr. Miyazaki [Hidetaka Miyazaki, Game Director des Spiels] hat Bloodborne wirklich geliebt, da er es erschaffen hat", sagte Yoshida. "Ich glaube, er ist sehr interessiert, aber er ist so erfolgreich und so beschäftigt, dass er es nicht selbst machen kann, aber er will auch nicht, dass jemand anderes es anfasst. Und das PlayStation-Team respektiert seinen Wunsch. Das ist meine Theorie."