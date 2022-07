Blox Fruits Codes: Gratis Erfahrungspunkte, Geld und Stats-Resets im Juli 2022

Blox Fruits ist eines von vielen Spielen auf der Roblox-Plattform, das sich lose am Erfolgs-Anime One Piece und dessen Piratenwelt anlehnt. Es geht darum, der stärkste Schwertkämpfer / Blox-Fruchtnutzer im Spiel zu werden, was mit viel Training verbunden ist. Um den Grind etwas zu reduzieren, spendieren die Entwickler immer wieder neue Blox Fruits Codes, die euch kostenlose Werte-Resets, Geld, doppelt verdiente Erfahrungspunkte oder einen Titel einbringen. Neue Blox Fruits Codes erscheinen zwar nicht ganz so oft, wie bei manch anderen Roblox Spielen, doch in der Regel gibt es jeden Monat, bei Feiertagen, wichtigen Meilensteinen und Updates im Spiel neue Codes. Ihr solltet daher regelmäßig nach neuen Codes umsehen. Nachfolgend findet ihr eine Liste mit allen aktuellen Blox Fruits Codes und erfahrt, wie ihr die Codes einlösen könnt.

Blox Fruits Codes Inhalt: