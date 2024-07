Wenn du Borderlands liebst, wird dich das nächste Gearbox-Spiel begeistern

Mit Neuigkeiten zum nächsten Spiel der Borderlands-Reihe ist "eher früher als später" zu rechnen.

Dass Gearbox offensichtlich an einem oder mehreren neuen Projekten arbeitet, ist sicherlich keine Überraschung, wenngleich man ein neues Borderlands bisher nicht formell angekündigt hat.

Für die Fans

"Oh Mann, ich glaube, ich habe die Tatsache, dass wir an etwas arbeiten, nicht gut genug verheimlicht", sagt Gearbox-Gründer Randy Pitchford im Gespräch mit The Gamer.

"Ich denke, die Leute, die Borderlands lieben, werden von dem, woran wir arbeiten, sehr begeistert sein."

"Das sind unscharfe Worte, aber eher früher als später werden wir über das sprechen, woran wir gearbeitet haben, und ich kann es kaum erwarten."

"Ich glaube, ich bin genetisch dazu geschaffen, für Freude und Glück zu sorgen und Unterhaltung zu schaffen", ergänzt er. "Ich liebe Filme und ich liebe Videospiele, ich liebe Unterhaltung. Deshalb bin ich dankbar, dass wir mit Borderlands so viele großartige Dinge vorhaben, und ich kann es kaum erwarten, mit unseren Fans über die Dinge zu sprechen, an denen wir arbeiten."