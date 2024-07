Borderlands Film: Der finalee Trailer ist da, gehst du ins Kino?

Zuletzt haben wir mit The Last of Us oder Fallout gelungene Adaptionen von Videospielen als Serie gesehen, kann der kommende Borderlands-Film da mithalten?

Davon kann sich jeder bald selbst überzeugen, vor dem Kinostart im August wurde nun der finale Trailer veröffentlicht.

Erfüllt das eure Erwartungen?

Hierzulande kommt der Borderlands-Film am 22. August 2024 in die Kinos.

Den finalen Trailer seht ihr nachfolgend:

Im Film spielen unter anderem Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Gina Gershiwn und Jack Black als Claptrap mit.

Ursprünglich angekündigt wurde eine Verfilmung des beliebten Looter-Shooters im Jahr 2015. Es hat also einige Zeit gedauert, um dieses Vorhaben zu verwirklichen.

Ob sich die lange Wartezeit gelohnt hat, finden wir bald heraus.