Borderlands stürzt ab: Film startet katastrophal und erzielt nur wenig Umsatz

Der Borderlands-Film hat in den USA am ersten Tag gerade mal 4 Millionen Dollar Umsatz eingespielt.

Und das, obwohl er in 3.125 Kinos lief. Wie Variety berichtet, schließt das auch schon Imax und andere großformatige Säle mit ein.

Ein Flop mit Ansage?

Zum Vergleich: Sonys neues Drama It Ends With Us mit Blake Lively lief in 3.611 Kinos und erzielte einen Umsatz von 24 Millionen Dollar am ersten Tag.

Der Borderlands-Film kostete rund 115 Millionen Dollar, das Ganze ist also ein eher katastrophaler Start für die Adaption.

Variety berichtet weiterhin, dass sich Lionsgate zum Teil finanziell abgesichert hat und bereits rund 60 Prozent des Produktionsbudgets durch internationale Pre-Sales wieder eingenommen hat.

Nach der Premiere des Films in der vergangenen Woche in den USA gab es zwar durchaus auch einige positive Stimmen, die Mehrzahl der Kritiken fiel jedoch stark negativ aus.

Die Kommentare reichten von einem "unlustigen" Film bis hin zu einem "Desaster". Zwischenzeitlich hat Take-Two-Chef Strauss Zelnick Fans dazu ermutigt, dem Film eine Chance zu geben, während Gearbox-Gründer Randy Pitchford "über ein Dutzend Accounts" auf X gesperrt hat, weil sie sich "wirklich böse" über den Film geäußert haben.

In Deutschland startet der Film am 22. August 2024 in den Kinos.