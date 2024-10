Brüderpower auf Konektania: Neuer Trailer zu Mario & Luigi: Brothership zeigt Donnerdynamo und Schockwelle

Mario und Luigi stellen sich in ihrem neuen Spiel Mario & Luigi: Brothership neuen Gefahren. Das Spiel wird am 7. November 2024 für die Nintendo Switch erscheinen. Mysteriöse Kräfte haben Konektania zerrissen, und nun müssen Luigi und Mario die Inseln wieder verbinden. Spieler können sich auf die Erkundung von verschiedenen Inseln freuen und die Herausforderungen meistern, um Konektania zu retten. Der neue Trailer gibt euch Einblicke ins Spiel.

Inselabenteuer und Brüderaktionen

Mario und Luigi werden sich auf verschiedenen Inseln wiederfinden, wie zum Beispiel in tropischen Regenwäldern oder Städten. Fans der Reihe können sich über alte Bekannte wie Peach und Bowser aus dem Pilz-Königreich freuen, aber auch neue Bekanntschaften wie mit Connetta und Wattz machen.

Besonders gefragt sind in dem Spiel die Brüderaktionen, die die enge Verbindung zwischen Mario und Luigi betonen. Diese speziellen Aktionen erlauben es den beiden, sich in mächtige Formen zu verwandeln – zum Beispiel können sie sich in einen Ball rollen, um Hindernisse zu überwinden, oder Feuer- und Eiskugeln werfen, um Gegner zu bekämpfen. Im rundenbasierten Kampfsystem können Spieler diese Brüderaktionen auch strategisch nutzen, um Paar-Attacken wie den Donnerdynamo einzusetzen. Timing und Zusammenarbeit sind dabei der Schlüssel zum Sieg.

Luigi, ein Mann für alles

Spieler können sich auf neue strategische Elemente wie Schockwellen freuen, die mehrere Gegner gleichzeitig besiegen können. Ebenso können Spieler Effekte und Fähigkeiten kreativ kombinieren, um Vorteile im Kampf zu erlangen. Unser Lieblingserfinder Luigi wird uns mit seinem Erfindungsreichtum bei Rätseln, Erkundungen und auch Bosskämpfen zur Seite stehen. Zudem unterstützt Luigi seinen Bruder Mario beim Finden von Gegenständen, aber auch beim Zufügen von zusätzlichem Schaden im Kampf.

Fans können sich gefasst machen, denn schon am 7. November 2024 wird Mario & Luigi: Brothership auf der Nintendo Switch erscheinen. Die enge Verbindung zwischen Mario und Luigi sowie die vielen neuen Mechaniken versprechen ein spannendes Abenteuer auf Konektania. Fans der Mario-Reihe können sich auf alte, bekannte Elemente und auf neue Features freuen.