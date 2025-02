Die 90er haben angerufen: Buffy the Vampire Slayer wird fortgesetzt und Sarah Michelle Gellar ist mit dabei - Was bisher über das Projekt bekannt ist

Habt ihr in den 90er Jahren Buffy the Vampire Slayer (aka Buffy - Im Bann der Dämonen in Deutschland) gesehen?

Viele Jahre nach dem Ende der Serie soll es nun weitergehen, denn offenbar ist bei Hulu ein Reboot beziehungsweise eine Fortsetzung in Arbeit.

Die Jagd geht weiter

Wie Deadline berichtet, gilt die Produktion einer Pilotfolge für den Streaming-Dienst Hulu als so gut wie sicher.

Für die Rückkehr von Buffy soll demnach auch Sarah Michelle Gellar wieder in die Rolle der titelgebenden Protagonistin Buffy Summers schlüpfen.

Dem Bericht zufolge ist derzeit geplant, dass Oscar-Gewinnerin Chloe Zhao (Nomadland, Eternals), die zugleich großer Buffy-Fan ist, die Regie bei dieser Pilotfolge übernimmt. Joss Whedon, der Buffy ursprünglich erschaffen hat, soll wiederum nicht involviert sein.

Laut Deadline etabliert man auch schon einen Writers Room für die Serie, was wiederum andeutet, dass Hulu von dem Projekt überzeugt ist und damit rechnet, dass es Erfolg hat und in Serie geht.

Ob weitere Schauspielerinnen und Schauspieler der ursprünglichen Besetzung zurückkehren, ist aktuell nicht bekannt.

Gellar soll neben Zhao und Nora und Lilla Zuckerman (Poker Face), die das Drehbuch schreiben, auch als Produzentin mit an Bord sein, ebenso wie Gail Berman sowie Fran und Kaz Kuzui, die bereits an der ursprünglichen Serie beteiligt waren. Auch Country-Sängerin Dolly Parton sei demnach über ihre Produktionsfirma Sandollar, die schon am Original mitwirkte, daran beteiligt.

Zusammen mit Buffy (und darüber hinaus) lief damals bereits der Ableger Angel, darüber hinaus wurde eine Comic-Reihe zur Serie veröffentlicht, die als achte Staffel positioniert wurde.

Fans dürften sicherlich hohe Erwartungen an einen Reboot beziehungsweise Fortsetzung haben. Ob man diese erfüllen kann?