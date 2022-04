Bugsnax erscheint Ende April für PC, Xbox und Switch und kommt in den Xbox Game Pass

Young Horses bringt Bugsnax noch in diesem Monat auf weitere Plattformen.

Am 28. April 2022 erscheint das Spiel für Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Zum Launch kommt es außerdem in den Xbox Game Pass auf Konsole und PC.

Zusammen mit einem neuen Update

Die Veröffentlichung auf den neuen Plattformen überschneidet sich mit dem neuen Inhaltsupdate The Isle of Bigsnax.

Für dieses versprechen die Macher rund drei Stunden neue Story- und Quest-Inhalte. Ihr erkundet eine neue Insel, die sich aus dem Meer erhoben hat und auf der sich riesige Bugsnax aufhalten.

Ferner soll es "zahllose" Quality-of-Live-Verbesserungen, kleinere Story-Schnipsel und neue Geheimnisse geben.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Auf den neuen Plattformen ist dieses Update direkt vom Start weg mit enthalten. Die neuen Versionen kosten 24,99 Dollar.

Ursprünglich wurde Bugsnax im November 2020 veröffentlicht und war bisher exklusiv auf PlayStation 5 und PlayStation 4 erhältlich.

Für Alex hatte Bugsnax damals den besten Titel-Song des Jahres.