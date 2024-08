Call of Duty: Endlich Schluss mit riesigem Platzbedarf? Activision kündigt Optimierungen an

In den letzten Jahren wurde Call of Duty immer größer und größer. Und das buchstäblich, auch auf eurer Festplatte.

Je nach Situation waren mehr als 200 GB an Speicherplatz erforderlich, doch das könnte sich in Zukunft ändern.

Das soll bei Call of Duty anders werden

Dieses Vorhaben beginnt schon mit dem diesjährigen Call of Duty: Black Ops 6, Activision verspricht "kleinere und individuellere Downloads".

In einem Blogeintrag gibt man an, dass die Optimierungsarbeiten "mit dem beginnen sollen, was als Call of Duty HQ bekannt war".

Es soll vor dem Launch von Black Ops 6 im Oktober mehrere Updates geben, außerdem verspricht man eine einfachere Benutzeroberfläche, direkten Zugriff auf Spiele, mehr Kontrolle über Downloads und eine erweiterte Streaming-Technologie für Texturen, um die Dateigrößen zu reduzieren.

Ein erstes Update kommt am 21. August 2024, für Mitte Oktober sind dann "verbleibende Updates" und das neue Interface geplant. Anschließend sollen in Zukunft Call-of-Duty-Downloads kleiner ausfallen und vorhandene Dateien weniger Speicherplatz beanspruchen.

Ein wichtiger Teil dessen ist, dass man Call of Duty: Warzone von den anderen Titeln trennt, sodass es nicht mehr standardmäßig mit installiert wird. Wer ein neues Call of Duty kauft, muss erst einmal nur dessen Dateien herunterladen, der Download von Warzone wird optional.

Das erste Update für diese Optimierungsarbeiten wird demnach "groß" ausfallen, soll letztlich jedoch die Größe reduzieren. Auf der PS5 sind es sogar vier separate Downloads. Das Resultat ist dann, dass "Black Ops 6 zum Launch ein kleinerer Download sein wird als Call of Duty: Modern Warfare 3."

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.