Call of Duty: Bis zu 15 Studios arbeiten am Franchise, Struktur ändert sich unter Microsoft nicht

An der Entwicklung von Activisions Shooter Call of Duty: Black Ops 6 waren eine Menge Leute und Studios beteiligt.

Es ist mehr oder weniger ein Gemeinschaftswerk und an dieser Entwicklungsstruktur hat sich laut Activision auch nach der Übernahme durch Microsoft nichts geändert.

An Call of Duty arbeiten viele Menschen

Nach Angaben des Publishers arbeiten bis zu 15 verschiedene Studios am Call of Duty-Franchise.

Dabei wechselt man sich teilweise ab, wodurch ein hauptverantwortliches Studio in den jüngsten Jahren bis zu drei Jahre Zeit hatte, um ein neues Spiel zu entwickeln.

Bereits im Jahr hatte der Publisher bestätigt, dass "alle wichtigen Studios" des Unternehmen am Franchise arbeiten. Die Übernahme durch Microsoft ändert an dieser Vorgehensweise nichts.

"Wenn man sich Treyarch und Raven anschaut, haben diese eine gemeinsame Vergangenheit in Bezug auf die Arbeit am Black Ops-Franchise, die bis ins Jahr 2010 zurückreicht", sagt Matt Cox, Senior Vice President und General Manager von Call of Duty bei Activision, im Gespräch mit der Washington Post.

"Man hat diese gemeinsame Vergangenheit mit Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Und das zeigt sich letzten Endes im fertigen Produkt, sowohl im Hinblick auf den Vertrieb als auch auf die Veröffentlichung."

Der jüngste Teil der Reihe, Call of Duty: Black Ops 6, erschien am 25. Oktober 2024 für Xbox Series X/S, PC, PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox One. Es ist das erste Call of Duty, das zum Launch im Game Pass verfügbar ist, und hat bereits Game-Pass-Rekorde gebrochen.

Sowohl in Black Ops 6 als auch in Call of Duty Warzone beginnt am 14. November 2024 die erste Season, die eine Reihe neuer Inhalte mit sich bringt. Außerdem wurden in dieser Woche schon die Nuketown-Map sowie der Infected-Modus hinzugefügt.