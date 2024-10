Call of Duty Black Ops 6: Activision untersucht die Spawn-Probleme

Bisher haben Spieler sich über die technischen Unsauberkeiten von Call of Duty: Black Ops 6 beschwert. Doch jetzt gibt es im Shooter ein weiteres Problem, das sogar so verheerend ist, dass Publisher Activision es derzeit untersucht. Es geht dabei um die Respawn-Mechanik, die Spieler in einen frustrierenden Zyklus aus Respawns und Toden zu ziehen scheint.

Spawn-Fallen in Black Ops 6 sorgen für Frust

Dutzende Spieler versammeln sich auf Reddit, um sich zu beschweren. Nicht allzu ungewöhnlich, doch diesmal scheint es ernst zu sein. Zumindest ernst genug, damit Activision dem Problem auf den Grund geht. Die Spieler berichten von Spawn-Fallen, die sie durch das Respawn-System einfach nicht mehr unterbrechen können.

"Ich werde in die Spawn-Falle gelockt, von einem Spieler getötet und dann wieder gespawnt und erneut getötet, und zwar beide Male in derselben Deathcam", schreibt ein Spieler. So erkenne man ein schlechtes Spawn-System, sagt er anschließend. "Auf manchen Karten und in manchen Situationen ist es schlimmer als das MW2-Release-Spawning."

"Die Spawns auf den meisten Karten sind furchtbar und spawnen dich ständig in direkter Sichtlinie zu der Person, die dich gerade getötet hat", schreibt ein anderer. Auf X sagt ein Spieler: "Ich bin so oft gestorben, bevor ich überhaupt eine Klasse ausgewählt hatte, als ich einem Match beitrat, und es wurde als Tod gezählt."

"Die Karten selbst sind viel zu campy und haben überall viel zu viele Winkel auf dich. Im Ernst, bei jedem Hardpoint oder jeder Dom-Flagge oder was auch immer, zähle einfach mal, wie viele Winkel dich ausspähen oder bedrängen könnten. Ich kann nicht herausfinden, ob sie einfach nur schrecklich sind, die Spawns sie schrecklich machen oder ob es eine Kombination aus beidem ist", beschwert sich ein weiterer Spieler. Er habe es einfach nur satt.

Activision hat zum Glück bereits reagiert. In einem Beitrag auf X heißt es: "Wir untersuchen ein Problem, bei dem Spieler automatisch im Spiel spawnen, wenn sie einem laufenden Spiel beitreten, anstatt zuzuschauen." An diesen Tweet wird das Unternehmen auch alle Updates zu diesem Problem anhängen.