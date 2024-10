Call of Duty: Black Ops 6 - Alle Safes mit Codes und Fundorte

Black Ops 6 ist seit ein paar Tagen draußen und geizt selbst in seiner Kampagne nicht mit optionalen Inhalten. Einer davon sind die zahlreichen Safes und Tresore, die man im Verlauf des Story-Modus’ des neuen CoD finden kann. Insgesamt sind es neun an der Zahl und alle zu finden und zu öffnen bringt euch die Trophäe Safeknacker ein.

Den ersten Safe findet ihr schon im Unterschlupf in der zweiten Mission Der Turm: Ankunft und ihn zu knacken ist an eine ganze Reihe von Rätseln gebunden, die wir hier für euch gelöst haben: Call of Duty Black Ops 6: So knackt ihr den Safe - wie ihr das Unterschlupf-Rätsel löst.

Safeknacker Trophäe - So findet ihr alle Safes und Codes

In den Missionen ist es deutlich einfacher: Ihr müsst nur ein Funksignal entdecken, über das euch eine Bildschirmeinblendung informiert und die Richtung sowie Entfernung anzeigt. Seid ihr bei dem Funkgerät angekommen, verstellt ihr die Amplitüden- und Frequenz-Regler so, dass die beiden Wellen exakt übereinanderliegen. Dann verrät eine Stimme aus dem Lautsprecher den Code. Dieser ist bei jedem Spieler anders und wird zufällig generiert. Daher können wir euch die Codes nicht liefern. Wohl aber erklären, wie ihr die Safes und Funkgeräte findet.

Inhalt - CoD: Black Ops 6 Tresore und Codes

Blutfehde - Safe und Code

Den Safe könnt ihr nach dem Attentat auf Yannik bekommen. Seid ihr mit Sevati zusammen beim zweiten Einsatzort, dem Restaurant angekommen, schnappt ihr euch die Schallgedämpfte Pistole im Lieferwagen und betretet ihr das Gebäude an der linken Seite durch einen Lüftungsschacht:

Hier betretet ihr das Restaurant in CoD: Black Ops 6, um den Safe zu erreichen.

Duckt euch hinein und haltet euch rechts, wo sich zwei Wachen unterhalten. Öffnet das Gitter und erledigt sie mit dem Schalldämpfer aus dem Lüftungsschacht heraus. In diesem Raum findet ihr sowohl das Funkgerät als auch den Tresor.

Meistgesucht - Code und Tresor

In dieser Mission seid ihr als Fotoreporter undercover unterwegs. Nach eurer Unterredung mit Sevati übergibt diese euch die Gala-Karte, was es mir erleichtert, euch zu zeigen, wo der Tresor und das Funkgerät versteckt sind:

So findet ihr in der Call of Duty: Black Ops 6 Mission "Meistgesucht" den Safe und das Radio.

An der Stelle mit dem Pfeil wartet ihr, dass die Wache sich umdreht und in den hinteren Bereich verschwindet. Sobald sie euch den Rücken kehrt, folgt ihr dem Kerl und überwältigt ihn leise von hinten, sobald sie außer Sicht ist. Nun sucht ihr den mit dem Kreis markierten Bereich auf, wo sowohl Radio als auch Safe stehen.

Jagdsaison - Safe und Code

Den Tresor der Jagdsaison-Mission findet ihr im Open-World-Teil dieses Einsatzes. Macht euch dafür zum letzten Fragezeichen auf der Karte ganz im Südwesten auf.

Der Safe der Jagdsaison-Karte von CoD: BO 6 befindet sich im Südwesten.

Es handelt sich um ein Dorf. Der Safe ist im größten Gebäude dieser Siedlung. Es verfügt über vier Etagen, der Safe und das Funkgerät sind im zweiten Geschoss von unten gezählt:

Auf dieser Etage werdet ihr fündig.

Der Tresor ist im hell erleuchteten Hauptraum, das Radio im dunklen Hinterzimmer hinter der Spüle.

Die Wiege - Code und Safe

Diesen Safe könnt ihr schon kurz nach Beginn der Mission ausfindig machen: Stürmt Saddams Palast durch den linken Eingang, hier im Bild:

Der die Wiege Einsatz Call of Duty: BO 6 versteckt seinen Tresor hinter diesem Eingang.

Lauft die Treppen hinauf, um oben das Funkgerät zu entdecken. Der Tresor ist unauffällig in die Wand links davon eingelassen.

Entstehung - Tresor und Kombination

Nachdem ihr die Karte für den Komplex erhalten habt, benötigt ihr erst einmal den Greifhaken, um in den Bereich zu gelangen, in dem der Safe sich befindet. Den Greifhaken findet ihr in der “Erweiterten Kampfforschung”. Erst nach dem Kampf gegen den dortigen Direktor und dem Erhalt der gelben Schlüsselkarte könnt ihr euch dorthin aufmachen.

Es handelt sich um den roten Bereich auf der Karte “Kognitionsforschung”. Sucht den auf der Karte hier eingezeichneten Umkleideraum auf:

Hier findet sich der Umkleideraum der Entstehung-Mission von Black Ops 6

Dort findet ihr das Radio im Gang neben den Waschmaschinen in einem Regal und Safe direkt am Anfang links in der Ecke unter einem aufgehängten Fernseher.

High Roller - Safe und Code

Den Safe in der High Roller Mission könnt ihr erst erreichen, wenn ihr als Sevati den Hochsicherheitsbereich erreicht. Nachdem ihr die Marmortreppen hinuntergelaufen seid, haltet ihr euch links und schnappt euch dort die schallgedämpfte Pistole. Bewegt euch entlang der Wand, schaltet die erste Waffe von hinten aus und schleppt sie hinter ein Hindernis, damit sie nicht gefunden wird. Das Radio befindet sich links der Wache auf einem Rollwagen. Siehe hier:

Echte Soldaten können ein Radio von hinten bedienen!

Ihr könnt von hinten an das Funkgerät heranschleichen und es von hier aus bedienen, könnt dabei also versteckt bleiben. Sobald die Stimme den Code durchsagt, schleicht ihr links entlang, am Aufzug vorbei und noch einmal links um die Ecke. Dort steht der Tresor.

Hier der Safe der High Roller Mission von CoD: Black Ops 6

Bodenkontrolle - Code und Tresor

Direkt zu Beginn kämpft ihr euch ins Terminal 1 des Flughafens vor. Nach dem ersten Gefecht im Terminal-Gebäude öffnet Adler ein großes Rolltor zu der Abflughalle (“Departures”). Das Funkgerät befindet sich unterm Tresen des Informationsschalters, der Safe in in dem Raum rechts davon. Siehe hier:

Hier hindurch zum Safe, aber erst das Funkgerät hinterm Tresen links bedienen!

Unter dem Radar - Safe und Kombination

Nachdem Sevati alle Punkte von Interesse mit den anderen über Funk besprochen hat, macht ihr euch zur Radaranlage auf. Dabei handelt es sich um das Größere Gebäude dahinter:

Safe-Gebäude der Unter dem Radar-Mission von Call of Duty: Black Ops 6

Drinnen könnt ihr euch halbwegs frei bewegen und ihr solltet beinahe alles tun können. Das hier ist die Tür, durch die ihr müsst:

Diese Tür sucht ihr

Geht nach der Tür direkt rechts die Treppe hinauf, oben steht jemand am Funkgerät, bedient es einfach an ihm vorbei. Sagt der Apparat den Code durch, dreht euch um und knackt die Tür hinter dem Mann. Drinnen sind zwar zwei Wachen, so lange ihr euch aber geduckt bewegt und nur rechts zu dem Safe schleicht, sollten sie euch nicht bemerken.

Herzlichen Glückwunsch. Habt ihr den Safe im Unterschlupf bereits geknackt, solltet ihr jetzt das Achievement / die Trophäe Safeknacker erhalten.

