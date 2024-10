Call of Duty: Black Ops 6 - Alles, was du zum Release wissen must

Call of Duty: Black Ops 6 ist seit dem heutigen 25. Oktober 2024 auf der PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich. Es bringt zahlreiche neue Features sowie eine Fortsetzung der Story mit sich. In dieser Meldung erfährst du alles Wichtige, was du zum Start von Call of Duty: Black Ops 6 wissen solltest.

Downloadgröße und Verfügbarkeit

Die Downloadgröße von Call of Duty: Black Ops 6 ist im Vergleich zu den Vorjahren gesunken, bleibt jedoch abhängig von der Plattform. Auf der PlayStation 5 sind es etwa 34 GB, auf der PlayStation 4 nur 15 GB. Auf der Xbox Series X/S nimmt das Spiel für sich 36 GB ein, während es auf der Xbox One 17 GB belegt. PC-Nutzer müssen mit ungefähr 31 GB rechnen, wenn der Hub bereits installiert ist.

Ohne den Hub steigt die Downloadgröße auf bis zu 80 GB, je nach Plattform. Die Standard-Edition kostet ca. 79,99 €, unabhängig davon, auf welcher Plattform gespielt wird. Besonders erfreulich für Game Pass-Nutzer: Black Ops 6 wird zum ersten Mal direkt zum Release im Game Pass verfügbar sein, sodass es ohne zusätzliche Kosten gespielt werden kann.

Abonnements und Multiplayer-Zugriff

Um im Multiplayer- und Zombies-Modus spielen zu können, benötigen PlayStation- und Xbox-Nutzer, die Black Ops 6 gekauft haben, ein aktives PS-Plus- oder Xbox Live-Abonnement. Auf der PlayStation reicht das PS Plus Essential-Abo aus, während auf der Xbox das Game Pass Core-Abo erforderlich ist.

Für den vollständigen Zugriff auf alle Spielnhalte mit dem Game Pass, ohne dass ihr Black Ops 6 kauft, ist das Game Pass Ultimate-Abo oder ein PC Game Pass-Abo erforderlich. Auf den Game-Pass-Stufen Core und Console ist Black Ops 6 nicht enthalten. Zudem können Xbox-Nutzer das "Freunde werben"-Programm nutzen, um Neukunden zwei Wochen Game Pass kostenlos zu schenken.

Die Kampagne lässt sich nach dem Kauf des Spiels auch ohne Abo spielen. Für alle Spielmodi, einschließlich der Kampagne, wird jedoch eine dauerhafte Internetverbindung benötigt, was von den Entwicklern mit dem Textur-Streaming begründet wird.

Die Story von Black Ops 6 knüpft direkt an das Ende von Call of Duty: Black Ops Cold War an und spielt in den frühen 90er Jahren, mit einem Schwerpunkt auf den Golfkrieg. Eine der größten Gameplay-Neuerungen ist das Omnimovement, das es Spielern ermöglicht, sich in alle Richtungen zu bewegen, ohne an Geschwindigkeit zu verlieren. Zudem kommen auch alte Features zurück: Spieler können ihren Max-Level wieder zurücksetzen, während die Waffen-Level erhalten bleiben. Der beliebte rundenbasierte Zombie-Modus von Treyarch ist ebenfalls wieder mit an Bord.

Nach dem Release wird es in regelmäßigen Abständen neue Inhalte geben. Fans können sich auf frische Waffen und Features freuen, die auch in die Warzone Season 1 integriert werden. Zudem kehrt die nostalgische Verdansk-Map Anfang 2025 zurück, was die langjährigen Warzone-Fans begeistern dürfte.