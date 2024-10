Call of Duty: Black Ops 6 amüsiert Fans mit humorvollen Easter Eggs im Zombies-Modus

Am 25. Oktober 2024 erschien Call of Duty: Black Ops 6 und die Gaming-Community ist von dem neuen Titel begeistert. Schon jetzt sorgt das Spiel für Spielerzahlen auf Rekordniveau und erfreut Fans weltweit. Neben dem actionreichen Gameplay und dem beliebten Kampagnenmodus sind es auch die kleinen Details, die Black Ops 6 so besonders machen. Vor allem der Zombies-Modus ist reich an neuen, versteckten Inhalten, die den Spielspaß steigert und die Community zum Erkunden anregt.

Ein humorvolles Easter Egg begeistert die Spieler in Liberty Falls

Eine besonders witzige Entdeckung machten die Spieler auf der neuen Zombies-Karte Liberty Falls. Dort fanden sie ein ungewöhnliches Easter Egg rund um die Figur Aetherella. Ein Spieler entdeckte, dass es möglich ist, die starre Statue der Bösewichtin Aetherella bis zur Exfiltration mitzunehmen. Das Video, das von Reddit-User Darkdoof3 stammt, zeigt, wie die Statue mit Laseraugen einige Zombies auf ihrem Weg zum Helikopter eliminiert und dann absurd steif in das Flugzeug gehoben wird. Besonders unterhaltsam ist die Szene, in der der Helikopter abhebt und Aetherellas Laserstrahlen wild in alle Richtungen feuern. Das Video sorgt in der Community für zahlreiche Lacher und wird als ein Beweis für die Detailverliebtheit der Entwickler gefeiert.

Neue Inhalte und versteckte Geheimnisse im Zombies-Modus von Black Ops 6

Doch die Aetherella-Statue ist nur eines der vielen neuen Elementen im Zombies-Modus von Call of Duty: Black Ops 6. Die Entwickler haben umfassende Neuerungen eingeführt. Neben der klassischen Ausrüstung gibt es jetzt zahlreiche neue taktische und tödliche Ausrüstungen, Perks und Wunderwaffen, die das Gameplay noch vielseitiger gestalten. Liberty Falls und die zweite Karte, Terminus, halten zudem viele weitere Geheimnisse und Easter Eggs bereit, die noch darauf warten, von der Community entdeckt zu werden. Für Spieler, die Aetherella selbst ausprobieren möchten, gibt es bestimmte Schritte, um diese Verwandlung zu erreichen und damit das "World Domination"-Achievement freizuschalten. Ein zusätzlicher Vorteil für Erkundungen im frühen Spiel bietet die kostenlose Ray Gun auf Liberty Falls, die Spielern bei der Bewältigung von Herausforderungen hilft.

Black Ops 6 beweist, dass die Serie nach wie vor zu überraschen weiß. Die Mischung aus neuen Inhalten und nostalgischen Easter Eggs begeistert nicht nur langjährige Fans, sondern zieht auch neue Spieler in ihren Bann. Es bleibt spannend, welche Entdeckungen die Community in den kommenden Wochen noch machen wird.