Call of Duty Black Ops 6: Arachnophobie-Modus ist verstörend und lustig zugleich

Arachnophobie-Modi sind nichts Neues in der Welt der Videospiele. Manchmal werden die Spinnen durch etwas weniger eklige Kreaturen ersetzt, manchmal werden die Achtbeiner ihrer Merkmale beraubt - so, wie in Call of Duty: Black Ops 6. In Activisions Shooter könnt ihr den Spinnen die Beine unter dem Boden wegziehen. Aus acht Gliedmaßen macht das Spiel also null und das sieht absolut albern und verstörend aus.

Black Ops 6 raubt Spinnen ihre Beine

Woran erkennt man Spinnen? Genau, an ihren acht Beinen. Und genau hier setzt Activision in ihrem Arachnoophobie-Modus an. Statt einer Zombie-Spinne, die mit acht langen, haarigen und untoten Beinen auf euch zu krabbelt, seht ihr nach Aktivierung des Modus nur noch einen komischen Zombie-Blob.

Es hat etwas von einem fleischigen Tropfen, der in der beinahe hilflos Luft schwebt. Aber ein Tropfen mit vielen Augen und Reißzähnen. Ich weiß nicht, ob die Lösung in Black Ops 6 nicht bald noch fürchterlicher ist, als die Spinne selbst. Gut, Spinnenphobiker werden diese Frage sicher völlig anders beantworten als ich.

Activision zeigt hier, was euch erwartet, wenn ihr den Arachnophobiemodus anschaltet.

"Zum ersten Mal wird in Black Ops 6 Zombies eine neue Arachnophobie-Funktion zur Verfügung stehen", schreibt Activision in einem neuen Blog. "Diese Einstellung ermöglicht es den Spielern, das Aussehen spinnenartiger Feinde in Zombies zu ändern, ohne das Gameplay zu beeinträchtigen." Den Modus findet ihr in den Zugänglichkeitsoptionen.

Und Call of Duty: Black Ops 6 ist nicht das erste Spiel, der so etwas einführt. Hogwarts Legacy zaubert den Spinnen Rollschuhe unter die Füße und lässt sie fast ein wenig niedlich aussehen, Satisfactory ersetzt die Achtbeiner durch Katzenbilder und Grounded lässt euch die Wahl, wie viele Beine, Fangzähne und andere Merkmale zu sehen sein sollen.

Ebenfalls in den Zugänglichkeitsoptionen könnt ihr den Ton für jedes Ohr einzeln einstellen, es gibt Einstellungen für Spieler mit Sehschwächen oder Farbenblindheit und sogar Spielern mit Mobilitätsproblemen kommt Activision durch eine Funktion zur Reduzierung von Eingaben entgegen. Die Funktionen sind auf allen Plattformen - also PlayStation, Xbox und PC - verfügbar.